  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Helovino proga – mistiški dalykai žaidime „galvOK“: „Būčiau galėjęs prisiekti, kad kažkada jau esame čia sėdėję“

2025-11-01 10:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 10:09

Šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „galvOK“ bus kaip niekad šiurpus. Toks, koks ir priklauso Helovinui! Kraują stingdys ne tik šios šventės nuotaiką atspindinčios dekoracijos, bet ir kaip niekad už pergalę pasiruošę kovoti kapitonai. Tačiau šypsenas į veidus sugrąžinti mėgins visas šventes nuspalvinanti grupė „Patruliai“: Juozas Butnorius ir Algirdas Radzevičius.

Žaidimas „galvOK“
10

Mistiški dalykai ims dėtis jau laidos pradžioje. Nors žaidimo vedėjui Andriui Žiurauskui ir kapitonams atrodys kitaip, paaiškės, kad nė vienas iš grupės narių čia dar niekuomet nėra dalyvavęs!

Mistiški dalykai ims dėtis jau laidos pradžioje. Nors žaidimo vedėjui Andriui Žiurauskui ir kapitonams atrodys kitaip, paaiškės, kad nė vienas iš grupės narių čia dar niekuomet nėra dalyvavęs!

„Tai – Mandelos efektas. Kai visi žmonės galvoja apie tą patį faktą, nors iš tiesų yra kitaip. Aš būčiau galėjęs prisiekti, kad kažkada su Algiuku jau esame čia kartu sėdėję ir laimėję“, – sakys A. Radzevičiaus komandos kapitonas Mantas Katleris.

Žaidimas „galvOK“
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žaidimas „galvOK“

Skambės atviros istorijos

O jau netrukus paaiškės, kad A. Radzevičius po akimi slepia ir dar vieną Helovinui puikiai tinkantį atributą – mėlynę! Tiesa, ją bus puikiai užmaskavęs grimas. O pats A. Radzevičius šiuo klausimu išliks paslaptingas. „Nėra laiko pasakoti“, – klausimo bandys išvengti jis.

Laidos dalyviai papasakos ir apie keisčiausius savo ragautus dalykus – nuo įvairių vabzdžių, kraujinės dešros ir... kengūrienos. O štai A. Žiurauskas išduos, kodėl niekaip negali apsilankyti viename garsiame japonų virtuvės restorane. „Mus ten labai dažnai kviečia, bet mano žmona Emilė alergiška žuviai. Vadinasi, aš galėčiau ten eiti tik vienas, bet jai gaila…“ – juokaus jis.

Žinoma, išgirsime ir daugybę atvirų istorijų. Štai A. Radzevičius išduos, kas daro didžiausią įtaką jo miegui. „Tie uodai!.. Nežinau, ar iki šiol yra gimęs nors vienas žmogus, kurio neerzintų uodo zvimbimas. Jei yra nors vienas uodas kambaryje, aš nemiegu visą savaitę!“ – prisipažins jis.

O kam pavyks laimėti šiurpiausią metų žaidimą, pamatysime jau šį vakarą.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!

