Šių Lietuvos kaimų pavadinimų nebūsite girdėję: „Šis tikrai keistas“

Laura ir Edgaras pasakoja apie įspūdžių kupiną vasarą, kurios metu jiedu lankėsi įvairiausiuose Lietuvos miesteliuose. Laidos svečiai atviri – teko išgirsti miestų pavadinimus, apie kuriuos nė nebūtų pagalvoję.
„Bubiai, Kuliai, Lašiniai“, – vardija Edgaras.
„Šveicarija, Radailiai, Šaukiniai“, – pritaria Laura.
Lauros komandos poroje esantis Mindaugas Stasiulis pritaria – vienas pavadinimas – tikrai keistas.
„Radailiai – keistas pavadinimas“, – sako M. Stasiulis.
Įvardijo mėgiamiausius Lietuvos kaimus
Edgaro komandoje esantis komikas Mantas Katleris įvardijo sau žinomus ir mėgstamiausius Lietuvos miestelių pavadinimus.
„Mano mėgstamiausi kaimai yra Konceptas ir Šepečiai. Net esu nusifotografavęs „Šepečiai“ ženklą“, – kalba M. Katleris.
Laidos „GalvOK“ komanda aptaria Bubių kaimą. Anot laidos vedėjo Andriaus Žiurausko, šis pavadinimas taip pat reiškia snarglį. Tačiau M. Stasiulis jam paprieštarauja – sako, kad Žemaitijoje snarglį vadina visai kitaip.
„Žemaitijoje taip nėra, nesakoma taip. Žemaitijoje sako: smurglys“, – sako M. Stasiulis.
Komikas M. Katleris juokauja, kad žemaičių tarmė žaidžia „sugedusį telefoną“.
„Jie ima aukštaičių žodžius ir kaip išgirsta, taip nusprendžia, kad bus pas juos“, – šmaikštauja M. Katleris.
