TV3 naujienos > TV

Šių Lietuvos kaimų pavadinimų nebūsite girdėję: „Šis tikrai keistas“

2025-10-25 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 19:25

Šeštadienio vakarą TV3 televizijos laidoje „GalvOK“ svečiuojasi „Power Hit Radio“ radijo vedėjai, TV6 televizijos laidos „Turisto Lituano“ herojai – Laura ir Edgaras.

4

Laura ir Edgaras pasakoja apie įspūdžių kupiną vasarą, kurios metu jiedu lankėsi įvairiausiuose Lietuvos miesteliuose. Laidos svečiai atviri – teko išgirsti miestų pavadinimus, apie kuriuos nė nebūtų pagalvoję.

„Bubiai, Kuliai, Lašiniai“, – vardija Edgaras.

„Šveicarija, Radailiai, Šaukiniai“, – pritaria Laura.

Lauros komandos poroje esantis Mindaugas Stasiulis pritaria – vienas pavadinimas – tikrai keistas.

„Radailiai – keistas pavadinimas“, – sako M. Stasiulis.

Įvardijo mėgiamiausius Lietuvos kaimus

Edgaro komandoje esantis komikas Mantas Katleris įvardijo sau žinomus ir mėgstamiausius Lietuvos miestelių pavadinimus.

„Mano mėgstamiausi kaimai yra Konceptas ir Šepečiai. Net esu nusifotografavęs „Šepečiai“ ženklą“, – kalba M. Katleris.

Laidos „GalvOK“ komanda aptaria Bubių kaimą. Anot laidos vedėjo Andriaus Žiurausko, šis pavadinimas taip pat reiškia snarglį. Tačiau M. Stasiulis jam paprieštarauja – sako, kad Žemaitijoje snarglį vadina visai kitaip.

Žemaitijoje taip nėra, nesakoma taip. Žemaitijoje sako: smurglys“, – sako M. Stasiulis.

Komikas M. Katleris juokauja, kad žemaičių tarmė žaidžia „sugedusį telefoną“.

„Jie ima aukštaičių žodžius ir kaip išgirsta, taip nusprendžia, kad bus pas juos“, – šmaikštauja M. Katleris.

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19:30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „GalvOK“ – šeštadieniais 19.30 val. per TV3!

