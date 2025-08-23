Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Gyvenimas

Nuostabaus grožio pažintinis takas Žemaitijoje – tiek šeimai, tiek poroms: „Čia žiauriai gražu“

2025-08-23 19:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 19:55

Kelionė į Šaukėnų miestelį Kelmės rajone TV6 laidos „Turisto Lituano“ vedėjus supažindino ne tik su išskirtinio pavadinimo miestelio gyventojais bei jų kasdienybe, o ir su nuostabia regiono gamta. Aplankytas pažintinis takas itin sužavėjo laidos vedėją Laurą Ignatovičiūtę, pasak kurios, ši vieta – tobula ne tik šeimoms, o ir pirmiesiems pasimatymams. 

Kelionė į Šaukėnų miestelį Kelmės rajone TV6 laidos „Turisto Lituano" vedėjus supažindino ne tik su išskirtinio pavadinimo miestelio gyventojais bei jų kasdienybe, o ir su nuostabia regiono gamta. Aplankytas pažintinis takas itin sužavėjo laidos vedėją Laurą Ignatovičiūtę, pasak kurios, ši vieta – tobula ne tik šeimoms, o ir pirmiesiems pasimatymams. 

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos „Turisto Lituano“ vedėjai L. Ignatovičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis šį kartą lankėsi Šaukėnų miestelyje Kelmės rajone. Miestelyje gyvena 486 gyventojai, tačiau nuvykus į jo centrą saulėtą vasaros dieną prie pagrindinio vandens telkinio ir sporto aikštyno žmonių buvo apstu. 

Laurą ir Edgarą pasitiko Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkė Jūratė Gotautienė, kuri keliautojams aprodė Juodlės pažintinį taką. Šis takas yra visai netoli Šaukėnų, Kurtuvėnų regioniniame parke.

„Čia yra buvusi maudykla. Ji jau užžėlusi, nes ežeras po truputį užanka, bet užleidžia vietą kitiems gyvūnams, paukščiams. Pas mus yra apie 30 rūšių paukščių“, – pasakojo J. Gotautienė.

„Tikrai tobula pasimatymų vieta“

Nuo ledynmečio buvęs ežerėlis baigia užakti, tačiau vietos gyventojai surentė užtvanką ir pakilęs vanduo suformavo Juodlės ežerą. Aplink ežerą veda Juodlės pažintinis takas. Šis takas yra žiedinis maršrutas, anot J. Gotautienės, jo ilgis siekia 4,2 km. 

Po Juodlės ežerą pasižvalgyti galima nuo naujai įrengto paukščių stebėjimo ir apžvalgos tiltelio. Yra dar viena nedidelė kalva, nuo kurios atsiveria vaizdas į Gabriejolės duburį. Ten ir kitose vietose poilsiui įrengti suoliukai. 

„Kiek daug salų, salelių, – stebėjosi Laura. – Nuostabi vieta, kurią verta aplankyti. Čia žiauriai gražu. <...> Manau, kad tikrai tobula pasimatymų vieta.“

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba 20 val. per TV6! 

Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite šeštadienį 20 val. per TV6 televiziją.

