Edgarą iš „Power Hit Radio“ nustebino senovinis Lietuvos kaimų rakandas: „Ot gyvenimas anksčiau buvo“

Dar kelionės pradžioje „Power Hit Radio“ vedėjų duetas sutiks vietinę gyventoją Danutę, ką tik miške prisiskynusią mėlynių. Moteris juos ne tik išmokys, kaip žemaitiškai vadinamos mėlynės, bet ir papasakos, kad Senojoje Įpiltyje šios uogos netgi turi savo šventę.
„Vienais metais blynus, keksiukus, pyragus su mėlynėmis kepam, o kitais metais virtinukus su šiom uogom“, – dalinsis ji.
Galiausiai moteris juos pakvies užeiti į vidų ir išmėginti tai, ką daro kiekvienas, apsilankęs mėlynių šventėje – suverti uogas ant džiovintos smilgos.
Vėliau Laura ir Edgaras aplankys vietos muziejų, kur vienas kitam mes iššūkį – pasakyti, kam reikalingas vienas ar kitas senovinis buities rakandas. Beje, vienas buities įrankis itin sudomins Edgarą.
„Ot gyvenimas anksčiau buvo – pavalgai šašlų ir eini lygint rūbų“, – jį pamatęs sakys Edgaras.
Vėliau keliautojai patrauks į aplinkinėms gyvenvietėms itin svarbų Senosios Įpilties piliakalnį. Čia jie sutiks ir vieną ypatingais apdarais pasipuošusį vyriškį, kuris ne juokais išgąsdins Laurą.
„Jo eisena, kirvukas… Nekirsit? Nemojuokit ten tuo kirviu!“, – perspės ji.
Vis dėlto laidoje netruks paaiškėti, kad šis vyriškis taip apsirengęs ne šiaip sau – jis vilkės tradicinius kuršių įkapių drabužius. Jis laidos vedėjams daugiau papasakos ne tik apie kuršių gyvenimą ar kodėl jie buvo vieni turtingiausių senosios Lietuvos gyventojų, bet ir kodėl Senosios Įpilties piliakalnis yra toks svarbus.
