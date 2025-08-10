„Turisto Lituano“ laidos vedėjui bandymas išmokti žemaitiškai baigsis nesėkme: „Ką, atsiprašau?“

Pirmiausia, kelionės į Kulius metu jie aplankys turgavietę. Čia Laura sumanys nuo galvos iki kojų aprengti Edgarą. Vis tik šis bandymas pakeisti kolegos stilių nebus sėkmingas – nei vienas iš laidos vedėjų nebus sužavėtas Lauros išrinktais drabužiais.
„Ar eičiau su tavimi per basankę kartu, dviese? Pagalvočiau dar. Ar eitum nuo manęs per 5 metrus? Manau, kad jo“, – sakys pati Laura.
Laura ir Edgaras aplankys ir Kulių krašto muziejų, ir miesto Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčią. Keliautojus nustebins, kad šie maldos namai itin primena Vilniaus arkikatedrą. Tačiau tai – ne vieninteliai dalykai, kurie nustebins bičiulius. Jie netruks sužinoti, kad ten, kur dabar įsikūręs muziejus, anksčiau gyveno ir Juozas Tumas Vaižgantas, ir Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
„Kartu su Vaižgantu ji iš Kulių važiavo į pirmą lietuvišką spektaklį Palangoje „Amerika pirtyje“. Savo biografijoje ji aprašė ir prisiminė, kaip per kaimus, per miškus lėkė su žirgais, kad tik suspėtų į spektaklį“, – keliautojams pasakos Kulių Kultūros centro muziejininkė Inga Blėdienė.
Vėliau Laura ir Egdaras patrauks į Kulių kultūros virenę, kur jų lauks išbandymai – teks ne tik greitai perprasti praėjusio amžiaus kasdienybės peripetijas, bet ir žemaičių kalbą.
Vos atvykusiems laidos vedėjams virenės šeimininkė lieps plautis rankas ir žemaitiškai aiškins, kodėl tai reikia daryti. Ar jiems pavyks viską perprasti?
Galiausiai Laura ir Edgaras nuspręs, kad reikia imti vadžias į savo rankas ir nuvykę pas vietinį medžiotoją papietauti jo paprašys išmokyti pasakyti, kad jiems yra labai skanu.
Vis dėlto, išgirdus, kaip teks laužyti liežuvį, iš Edgaro lūpų pasigirs: „Ką, atsiprašau?“.
Tačiau laidoje paaiškės, kad žemaičių kalba Edgarui nėra didžiausias iššūkis. Vienas didžiausių išbandymų plaukti nemokančio vedėjo lauks Kulių tvenkinyje, kur jis, kartu su Laura, išbandys savo jėgas ant vandenlenčių. Kaip jiems tai seksis, galėsite pamatyti jau netrukus.
„Turisto Lituano“ – kiekvieną sekmadienį, 20 val., per TV6.
