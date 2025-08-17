Išbandęs garsųjį žemaitišką šmakalą Edgaras Kožuchovskis liko nustebintas: „Daugiau verkei, negu reikėjo“

Svečiuodamiesi Kretingos rajone, Senosios Įpilties kaime, Laura ir Edgaras užsuko į jaukią kavinę „Spilgutė“. Čia juos pasitiko savininkė Daiva Dūdienė ir pasiūlė paragauti vietos išskirtinumo – žemaitiško šmakalo, gaminamo iš kefyro, silkės, svogūnų ir bulvių.
„Tavo pirmas kartas su šmakalu, Edgarai“, – tarė Laura.
Iš pradžių skeptiškai nusiteikęs vedėjas greitai pakeitė nuomonę.
„Šiaip skanu. Galvojau, kad ta silkė labiau atsiduos, bet dar su bulve tai čia labai skanu. Ko gero, net nebuvo ko čia labai baimintis“, – pripažino jis.
Ir sulaukė Lauros komentaro: „Daugiau verkei, negu reikėjo.“
Ką dar neįprasto šioje vietoje pamatė laidos vedėjai, kodėl kavinė vadinama rekordiškiausiu amatų centru Lietuvoje ir kokius patiekalus čia laiko savo firminiais?
