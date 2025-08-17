Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Išbandęs garsųjį žemaitišką šmakalą Edgaras Kožuchovskis liko nustebintas: „Daugiau verkei, negu reikėjo“

2025-08-17 19:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 19:55

Kelionė Žemaitijoje į Senosios Įpilties kaimą TV6 laidos „Turisto lituano“ vedėjams Laurai Ignatovičiūtei ir Edgarui Kožuchovskiui pažėrė ne tik istorinių atradimų, bet ir kulinarinių iššūkių. Kai į rankas pateko dubuo garsiojo žemaitiško šmakalo, nuotaika prie stalo akimirksniu pasikeitė.

Kelionė Žemaitijoje į Senosios Įpilties kaimą TV6 laidos „Turisto lituano" vedėjams Laurai Ignatovičiūtei ir Edgarui Kožuchovskiui pažėrė ne tik istorinių atradimų, bet ir kulinarinių iššūkių. Kai į rankas pateko dubuo garsiojo žemaitiško šmakalo, nuotaika prie stalo akimirksniu pasikeitė.

1

Svečiuodamiesi Kretingos rajone, Senosios Įpilties kaime, Laura ir Edgaras užsuko į jaukią kavinę „Spilgutė“. Čia juos pasitiko savininkė Daiva Dūdienė ir pasiūlė paragauti vietos išskirtinumo – žemaitiško šmakalo, gaminamo iš kefyro, silkės, svogūnų ir bulvių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tavo pirmas kartas su šmakalu, Edgarai“, – tarė Laura.

Iš pradžių skeptiškai nusiteikęs vedėjas greitai pakeitė nuomonę.

„Šiaip skanu. Galvojau, kad ta silkė labiau atsiduos, bet dar su bulve tai čia labai skanu. Ko gero, net nebuvo ko čia labai baimintis“, – pripažino jis.

Ir sulaukė Lauros komentaro: „Daugiau verkei, negu reikėjo.“

Ką dar neįprasto šioje vietoje pamatė laidos vedėjai, kodėl kavinė vadinama rekordiškiausiu amatų centru Lietuvoje ir kokius patiekalus čia laiko savo firminiais?

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba 20 val. per TV6!

Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 20 val. per TV6 televiziją.

