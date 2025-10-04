Stasiulio pasisakymas sukėlė aistras TV studijoje: „Norėčiau prieš tai, kad atsiprašytum“

Klausimas turėjo tris atsakymų variantus. Pirmasis, kad apdovanojimas buvo skirtas už pirmąją baldų surinkimo instrukciją su piešiniais. Antrasis – už svetainės baldų komplektą. O paskutinysis, sukėlęs daugiausiai diskusijų, – už taburetės dizainą.
„Taburetės dizainas. Ta taburetė neturi išvis jokio dizaino“, – rėžė M. Stasiulis.
„Kodėl taip iš karto ant taburečių?“ – sakė komandos narė, „TV pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Vedėjas Andrius Žiurauskas irgi nepraleido progos pašmaikštauti:
„Aš norėčiau, kad tu atsiprašytum taburetės.“
Išgirdęs teisingą atsakymą M. Stasiulis neatrodė nustebęs:
„Taburetė buvo niekingas, paprastas baldas, kurio nieko kurti nei perkurti nereikia iki 1937 metų, kol Jonas Prapuolenis sako: „Taip nebus.“ Ir jis padarė kažką stebuklingo“, – aiškino M. Stasiulis.
Žiūrovams buvo atskleistas teisingas atsakymas ir papasakota platesnė J. Prapuolenio istorija. Pasirodo, kad jis garsėjo ne tik baldais, bet ir interjerais, kuriuose jungė meną, ilgaamžiškumą bei lietuvišką dvasią.
„Aš netgi dabar noriu padainuoti Marijono Mikutavičiaus dainą: „Kaip gyveni? Gerai“, – juokėsi A. Žiurauskas, o M. Katleris pridūrė, kad po tokio klausimo laida tapo „tik dar įdomesnė“.
