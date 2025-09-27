Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Vieną vaikystėje gautą dovaną Katleris pamena iki šiol – atlikėjas Deivis liko nustebęs

galvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!
2025-09-27 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 19:30

Šios savaitės laidoje „GalvOK“ Manto Katlerio komandą papildo operos solistas Rafailas Karpis, o Mindaugo Stasiulo kompanijoje – dainininkas, dainų kūrėjas, televizijos laidų ir renginių vedėjas Deividas Norvilas. Dvi komandos rungsis viena prieš kitą, o atlikėjai Deivis ir R. Karpis užsimins apie artėjantį judviejų projektą, kurį žiūrovai galės išvysti jau šių metų gruodžio mėnesį!

Šios savaitės laidoje „GalvOK“ Manto Katlerio komandą papildo operos solistas Rafailas Karpis, o Mindaugo Stasiulo kompanijoje – dainininkas, dainų kūrėjas, televizijos laidų ir renginių vedėjas Deividas Norvilas. Dvi komandos rungsis viena prieš kitą, o atlikėjai Deivis ir R. Karpis užsimins apie artėjantį judviejų projektą, kurį žiūrovai galės išvysti jau šių metų gruodžio mėnesį!

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mantas Katleris ir Rafailas Karpis, pasirinkę klausimų temą „Senais laikais“, laukė vedėjo Andriaus Žiurausko klausimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo kada save kaip asmenybę pamenate?“ – kreipdamasis į M. Katlerį teiraujasi A. Žiurauskas.

REKLAMA

Šis atsako, kad prisiminimai susiję su priešingos komandos svečiu – Deividu Norvilu.

„Nuo 1998 m., kai Kalėdų proga gavau Deivio kasetę nuo mamos“, – šypsodamasis pasakoja komikas.

Komikas taip pat įvardijo, kokias muzikos kasetes turėjo vaikystėje:

„Turėjau dvi kasetes – „Backstreet Boys“ ir Deivio“, – dalijasi M. Katleris.

Kaip atlikėjas Deividas Norvilas reagavo į M. Katlerio pasakojimą ir kuriai komandai pavyks iškovoti pergalę – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų