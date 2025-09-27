Vieną vaikystėje gautą dovaną Katleris pamena iki šiol – atlikėjas Deivis liko nustebęs

Mantas Katleris ir Rafailas Karpis, pasirinkę klausimų temą „Senais laikais“, laukė vedėjo Andriaus Žiurausko klausimo.
„Nuo kada save kaip asmenybę pamenate?“ – kreipdamasis į M. Katlerį teiraujasi A. Žiurauskas.
Šis atsako, kad prisiminimai susiję su priešingos komandos svečiu – Deividu Norvilu.
„Nuo 1998 m., kai Kalėdų proga gavau Deivio kasetę nuo mamos“, – šypsodamasis pasakoja komikas.
Komikas taip pat įvardijo, kokias muzikos kasetes turėjo vaikystėje:
„Turėjau dvi kasetes – „Backstreet Boys“ ir Deivio“, – dalijasi M. Katleris.
