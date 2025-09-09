Manfredas kviečia į „More Dresden“ – dviejų dienų muzikos maratoną

Esminiai renginio idėjos autoriai ir kuratoriai – duetas „Dresden“, susidedantis iš didžėjų bei prodiuserių Manfredo Bajelio ir Prancūzo Ivan Smagghe.
„DRESDEN – nakties nenuspėjamumo rezultatas ir jungtis tarp buvusio, esamo ir būsimo. Projekto ištakos – įvykis prieš maždaug 10 metų, kuomet vakarėlio SMALA metu Vilniuje Ivanas per klaidą išsivežė mano USB su dar niekur neišleista muzika.
Nuo to laiko mūsų bendrystė ir muzikinė sinergija evoliucionavo į turus po pasaulį bei tarptautinio lygio vardą, kurio akcentas – savitas skambesys bei kritiškas požiūris į asmeninį indėlį tiek vietinėje, tiek užsienio scenose.
Smagu matyti, jog grodami Vilniuje čia matome vis didėjantį užsienio lankytojų skaičių, kurie, jų pačių žodžiais, į miestą atvyksta būtent dėl mūsų vakarėlių“ - apie projektą pasakojo Manfredas Bajelis.
Duetas apkeliavo ne vieną vietą
Duetas jau spėjo apkeliauti ne vieną stipriai vertinamą klubą bei festivalį, tarp kurių ir „Glastonbury“, „Houghton“, „Circoloco“, „Sonar Lisbon“, „Love International“ ir kt.
Dviejų naktų įvykyje „More Dresden“ pasirodys Vokietijos elektroninės scenos veteranas Roman Flügel, festivalio „Dekmantel“ veidas Interstellar Funk, tarptautinį pripažinimą pelniusi Sugar Free, Londono klubo „Fabric“ rezidentas Bobby. bei vietinis palaikymas: Aiste Regina, Donatas Chipak, Trippsy, Manfredas bei Ivan Smagghe.
Tradiciškai „Dresden“ vyks dvi dienas: penktadienio naktį – „gallery 1986“, šeštadienio naktį – „Opiume“.
