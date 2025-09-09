Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vilniuje 9 kartą vyks „Minam100“ moterų važiavimas: dalyves sujungė kilnus tikslas

2025-09-09 15:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:39

Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Vilniuje vyks jau devintasis iniciatyvos „Minam100“ moterų važiavimas dviračiais. Įveikdamos 100 kilometrų distanciją miesto ir užmiesčio keliais, dalyvės ne tik sieks asmeninių iššūkių, bet ir prisidės prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos bus skirtos vaikų saugai keliuose ir sporto mokykloms.

Vilniuje 9 kartą vyks „Minam100“ moterų važiavimas: dalyves sujungė kilnus tikslas | Organizatorių nuotr.

Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Vilniuje vyks jau devintasis iniciatyvos „Minam100“ moterų važiavimas dviračiais. Įveikdamos 100 kilometrų distanciją miesto ir užmiesčio keliais, dalyvės ne tik sieks asmeninių iššūkių, bet ir prisidės prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos bus skirtos vaikų saugai keliuose ir sporto mokykloms.

REKLAMA
0

Renginys kasmet pritraukia vis daugiau moterų – tiek profesionalių sportininkių, tiek pradedančiųjų. Šiemet prie važiavimo prisijungs aktorė Agnė Grudytė, šokių trenerė Milana Jašinskytė, visuomenininkė Vismantė Bankunskienė, o renginį ves ir kartu važiuos žinoma kulinarė, TV laidų vedėja bei „Minam100“ ambasadorė Beata Nicholson. Šiemet daug dėmesio sulaukianti iniciatyva taip pat tampa „Vilnius – Europos žalioji sostinė“ programos dalimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norime ne tik padrąsinti moteris išbandyti 100 km iššūkį, bet ir skatinti kasdienį dviračių naudojimą kaip tvarią, sveiką ir patogią susisiekimo priemonę. Tikime, kad kuo daugiau moterų sės ant dviračių, tuo labiau keisis miesto judumo kultūra – važiuoti taps natūralu, greita ir saugu. Be to, šiemet dalyvės kviečiamos pasipuošti specialiai „Vilnius – Europos žalioji sostinė“ programai sukurtais marškinėliais“, – sako viena iš iniciatyvos globėjų Vita Vitkutė-Degutienė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, nuo pirmojo važiavimo 2017 m. „Minam100“ išaugo į vieną didžiausių moterų dviračių švenčių Lietuvoje. Per šį laiką iniciatyva subūrė daugiau nei pusantro tūkstančio dalyvių, o surinktos lėšos virto apčiuopiama pagalba vaikams. Vien pernai surinkta beveik 60 tūkst., o bendrai nuo pradžios Lietuvoje jau paaukota daugiau nei 200 tūkst. eurų. Už šias lėšas įrengtos 7 virtualios dviračių klasės, 200 vaikų padovanoti dviračiai, aprangos, šalmai, bateliai ir kita būtina įranga, taip pat labdarai skirta apie 1200 nacionalinės dviratininkų aprangos komplektų.

REKLAMA

Šiemet surinkti pinigai vėl bus panaudoti jauniesiems sportininkams aprūpinti – jiems bus dovanojami galinio vaizdo radarai, aprangos, šalmai ir kita reikalinga įranga.

„Tai ne tik važiavimas – tai bendrystės, moterų stiprybės ir solidarumo šventė. Labai džiaugiuosi galėdama ir vesti renginį, ir kartu važiuoti – drauge mes galime daug daugiau,“ – teigia renginio vedėja ir ambasadorė Beata Nicholson.

Apie „Minam100“

„Minam100“ – pasaulinės iniciatyvos „Women’s 100“ dalis, kurios metu moterys visame pasaulyje tą pačią dieną įveikia 100 km dviračiais. Lietuva prie iniciatyvos prisijungė 2017 m.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų