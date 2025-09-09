Vilniuje 9 kartą vyks „Minam100“ moterų važiavimas: dalyves sujungė kilnus tikslas

Renginys kasmet pritraukia vis daugiau moterų – tiek profesionalių sportininkių, tiek pradedančiųjų. Šiemet prie važiavimo prisijungs aktorė Agnė Grudytė, šokių trenerė Milana Jašinskytė, visuomenininkė Vismantė Bankunskienė, o renginį ves ir kartu važiuos žinoma kulinarė, TV laidų vedėja bei „Minam100“ ambasadorė Beata Nicholson. Šiemet daug dėmesio sulaukianti iniciatyva taip pat tampa „Vilnius – Europos žalioji sostinė“ programos dalimi.
„Norime ne tik padrąsinti moteris išbandyti 100 km iššūkį, bet ir skatinti kasdienį dviračių naudojimą kaip tvarią, sveiką ir patogią susisiekimo priemonę. Tikime, kad kuo daugiau moterų sės ant dviračių, tuo labiau keisis miesto judumo kultūra – važiuoti taps natūralu, greita ir saugu. Be to, šiemet dalyvės kviečiamos pasipuošti specialiai „Vilnius – Europos žalioji sostinė“ programai sukurtais marškinėliais“, – sako viena iš iniciatyvos globėjų Vita Vitkutė-Degutienė.
Pasak jos, nuo pirmojo važiavimo 2017 m. „Minam100“ išaugo į vieną didžiausių moterų dviračių švenčių Lietuvoje. Per šį laiką iniciatyva subūrė daugiau nei pusantro tūkstančio dalyvių, o surinktos lėšos virto apčiuopiama pagalba vaikams. Vien pernai surinkta beveik 60 tūkst., o bendrai nuo pradžios Lietuvoje jau paaukota daugiau nei 200 tūkst. eurų. Už šias lėšas įrengtos 7 virtualios dviračių klasės, 200 vaikų padovanoti dviračiai, aprangos, šalmai, bateliai ir kita būtina įranga, taip pat labdarai skirta apie 1200 nacionalinės dviratininkų aprangos komplektų.
Šiemet surinkti pinigai vėl bus panaudoti jauniesiems sportininkams aprūpinti – jiems bus dovanojami galinio vaizdo radarai, aprangos, šalmai ir kita reikalinga įranga.
„Tai ne tik važiavimas – tai bendrystės, moterų stiprybės ir solidarumo šventė. Labai džiaugiuosi galėdama ir vesti renginį, ir kartu važiuoti – drauge mes galime daug daugiau,“ – teigia renginio vedėja ir ambasadorė Beata Nicholson.
Apie „Minam100“
„Minam100“ – pasaulinės iniciatyvos „Women’s 100“ dalis, kurios metu moterys visame pasaulyje tą pačią dieną įveikia 100 km dviračiais. Lietuva prie iniciatyvos prisijungė 2017 m.
