Tamsieji Vilniaus „Ryto“ laikai: „Kova buvo didesnė nei tik krepšinis“

Nemaža dalis pasaulio klubų yra valdomi itin turtingų žmonių. Jie priklauso verslininkams, kuriems nebeužtenka sėkmės darbo srityje. Užkariavę viską savo versle jie nusprendžia siekti olimpo sporte. Ne išimtis ir Lietuva, pavyzdžiui, buvęs „Lietuvos ryto“ savininkas Gedvydas Vainauskas, Vilniaus „Wolves“ savininkas Gediminas Žiemelis ar Lietuvą juokinęs Vladimiras Romanovas.
Apie šiuos veikėjus TV3 laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjams Artūrui Anužiui ir Kristoforui Vaidučiui papasakojo žymūs šalies sporto pasaulio žmonės.
Vedėjai kalbino buvusį krepšininką, dabar Kauno „Žalgirio“ futbolo klubo direktorių Mantą Kalnietį, Lietuvos rinktinės ir „Hearts“ futbolininką, sporto vadybos agentūros „Mikoliunas Sports Management“ įkūrėją Saulių Mikoliūną ir „Basketnews“ vadovą, knygos apie V. Romanovą autorių Joną Miklovą.
G. Vainausko siekiai ir į teismą paduotas A. Sabonis
Kauno krepšinis turėjo savo carą – „Žalgirio“ vadovą Vladimirą Romanovą, tačiau Vilniuje, nuo 1997 m. karaliavo spaudos magnatas – Gedvydas Vainauskas. Legendinį, bet bankrutuojantį Vilniaus Statybos krepšinio klubą nuperka tuo metu didžiausio Lietuvos dienraščio ir spaustuvės savininkas G. Vainauskas, kuris klubą pervadina į „Lietuvos rytą“.
Spaudos magnatas turėjo vieną tikslą – sukurti klubą, kuris mes iššūkį Kauno „Žalgiriui“, ir patenkinti savo asmenines ambicijas. Kaip ir pridera, savo dešine ranka, Gedvydas paskiria sūnų Joną ir 1999 m. „Lietuvos rytas“ pirmą kartą nugali Kauno „Žalgirį“ ir tampa Lietuvos čempionais.
Būdamas vienu įtakingiausiu žmogumi Lietuvoje, Gedvydas Vainauskas padarė tai, ko Lietuva nesuprato – jis į teismą padavė Lietuvos simbolį Arvydą Sabonį, kurį apkaltino šmeižtu, esą Sabonis nepagrįstai jį apkaltino, kad „terorizuojami rėmėjai, terorizuojami teisėjai, krepšinio Lietuvoje beveik nebeliko, viską užkulisiuose sprendžia Vainauskas“.
Sabonis teigė, kad daugelis verslininkų bijo remti „Žalgirį“, nes juos viešai terorizuoja „Lietuvos rytas“, kuris jau seniai susišluoja milijoninius biudžetus.
Už šiuos žodžius G. Vainauskas padavė A. Sabonį į teismą, tačiau ten jam nieko išpešti nepavyko, ieškinys buvo atmestas.
Į „Žalgirį“ atėjus Vladimirui Romanovui, tarp šių lietuviško sporto magnatų prasidėjo romano verta istorija. Verslininkai kariavo ne tik gyvenime, bet ir spaudoje ar viešoje erdvėje. Kuo panašūs Vladimiras Romanovas ir Gedvydas Vainauskas? Trenerių keitimais ir atleidimais. 1997–2017 „Lietuvos rytas“ pakeitė 23 trenerius.
Skandalai ir konfliktai „Lietuvos rytui“ neišėjo į naudą
2010 m. tarp tėvo ir sūnaus įvyko konfliktas – Jonas buvo atleistas ir į krepšinio elitą taip ir negrįžo. Tada prasidėjo juodžiausias „Lietuvos ryto“ etapas – sostinės ekipa 3 kartus nepateko į LKL finalus, o 2017 m. Gedvydas Vainauskas įsivėlė į rasizmo skandalą, sakydamas, kad klube gali žaisti daugiausiai du juodaodžiai. Gandas apie Gedvydo pasisakymus nuskambėjo net Jungtinėse Valstijose. Taip G. Vainauskas paliko sostinę, palikdamas klubą skolose.
„Kova tarp Vainausko ir Romanovo buvo didesnė nei tik krepšinis. Ten buvo interesai dėl sporto rūmų. Romanovas jau buvo juos beveik visiškai įsigijęs. Ten buvo susikibimas ne dėl įtakos aikštelėje, o dėl kitų dalykų, nekilnojamojo turto, ir panašiai“, – pasakoja knygos apie V. Romanovą autorius J. Miklovas.
Konkuruojantys „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ komandų vadovai buvo itin suinteresuoti, kad būtent jų vadovaujamas klubas nugalėtų priešininkus. Buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Mantas Kalnietis papasakojo, kad žaidžiant prieš „Lietuvos rytą“ ir, ypač jei laimėdavo, V. Romanovas negailėdavo premijų.
„Premijas gaudavom tik žaisdami prieš „Lietuvos rytą“. Jei laimėdavome prieš „Lietuvos rytą“, tada važiuodavau Kaune į jo ofisą ir jis man duodavo didelį lagaminą su cash‘u (liet. grynaisiais pinigais). Tada pasiimu jo apsauginį, jis mane lydi iki arenos, ir tada aš visiems padalinu. Visi laimingi“, – pasakojo M. Kalnietis.
