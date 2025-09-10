Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Žalgiris“ įteikė ilgalaikę sutartį 18-mečių rinktinės nariui

2025-09-10 09:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 09:09

Kauno „Žalgiris“ įteikė naują sutartį Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariui.

K.Mikalauskas darbuojasi su pagrindine „Žalgirio“ komanda (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ įteikė naują sutartį Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariui.

REKLAMA
0

Lietuvos čempionai paskelbė ilgam pratęsę bendradarbiavimą su klubo sistemoje tobulėjančiu Kajumi Mikalausku.

Gynėjas šią vasarą Europos 18-mečių pirmenybėse per 18 minučių rinko 6,7 taško (18 procentų tritaškių), 2 atkovotus ir 1,5 perimto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei 6,8 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai pirmenybėse suklupo tik kartą, bet tai padarė pačiu netinkamiausiu metu – aštuntfinalyje nusileidus Latvijai užimta devintoji vieta.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) atstovaujant „Žalgirio“ dubleriams K.Mikalausko statistika siekė 12 minučių, 3,4 taško (30 procentų tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo bei 0,3 naudingumo balo.

18 metų 191 cm ūgio gynėjui tai buvo debiutas antrojoje šalies lygoje, o šį tarpsezonį jis jau sportuoja su pagrindine „Žalgirio“ komanda, nors sezoną praleis tobulėdamas „Žalgiris-2“ gretose.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų