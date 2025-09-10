„Žalgiris“ įteikė ilgalaikę sutartį 18-mečių rinktinės nariui

Lietuvos čempionai paskelbė ilgam pratęsę bendradarbiavimą su klubo sistemoje tobulėjančiu Kajumi Mikalausku.
Gynėjas šią vasarą Europos 18-mečių pirmenybėse per 18 minučių rinko 6,7 taško (18 procentų tritaškių), 2 atkovotus ir 1,5 perimto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei 6,8 naudingumo balo.
Lietuviai pirmenybėse suklupo tik kartą, bet tai padarė pačiu netinkamiausiu metu – aštuntfinalyje nusileidus Latvijai užimta devintoji vieta.
Tuo tarpu Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) atstovaujant „Žalgirio“ dubleriams K.Mikalausko statistika siekė 12 minučių, 3,4 taško (30 procentų tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo bei 0,3 naudingumo balo.
18 metų 191 cm ūgio gynėjui tai buvo debiutas antrojoje šalies lygoje, o šį tarpsezonį jis jau sportuoja su pagrindine „Žalgirio“ komanda, nors sezoną praleis tobulėdamas „Žalgiris-2“ gretose.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!