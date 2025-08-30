Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Mantas Kalnietis apie Romualdo Jansono perėjimą: „Visos ankstesnės užklausos iki tol buvo atmestos“

2025-08-30 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 19:23

Žiemą prie „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prisijungęs ir pusę sezono sužaidęs Romualdas Jansonas rudenį pasitiks atstovaudamas užsienio klubui.

Romualdas Jansonas | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Romualdas Jansonas | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

0

20-metį puolėją paskutinėmis vasaros perėjimų lango dienomis nusprendė įsigyti Portugalijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujantis „Arouca“ klubas.

Lietuvos rinktinės narį Portugalijos klubas „Kauno Žalgiriui“ sumokės 150 tūkst. eurų išpirką, o sandoryje numatytų bonusų dėka suma gali išaugti iki 200 tūkst. eurų. „Kauno Žalgiriui“ taip pat atitektų 10% nuo futbolininko ateities pardavimo sumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Romualdo talentu neabejojome, mielu noru investavome į jį ir sumokėjome Vilniaus „Žalgiriui“ treniravimo kompensaciją. Jau anksčiau buvome parodę, kad jauniems lietuviams esame puiki terpė gauti šansą, tobulėti ir pakelti sparnus į aukštesnį lygį. Žinoma, tuo pačiu nepamirštame ir savo tikslų, tad šis perėjimas buvo įmanomas tik pasibaigus pasirodymui UEFA turnyruose. Visos ankstesnės užklausos iki tol buvo atmestos“, – sakė klubo prezidentas Mantas Kalnietis.

Lietuvos čempionate su žaliai baltais marškinėliais R.Jansonas per 23-ejas rungtynes pasižymėjo 6 įvarčiais bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Dar vieną įvartį jaunas žaidėjas pelnė UEFA Konferencijų lygos rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione, kai galva pasiuntė kamuolį į „Valur“ vartus.

Klubams sutarus dėl perėjimo sąlygų, R.Jansonas nuvyko į Portugaliją ir sėkmingai įveikė medicininę patikrą, po kurios sandoris įsigaliojo.

