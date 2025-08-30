Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

FIBA paskelbė griežtas sankcijas rasistiškai šūkavusiam Lietuvos rinktinės sirgaliui

2025-08-30 19:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 19:31

Per Lietuvos ir Vokietijos rinktinių rungtynes įvykęs incidentas, kai žiūrovas rasistiškai įžeidinėjo Vokietijos rinktinės krepšininką Dennisą Schroderį, sulaukė griežtos FIBA reakcijos.

Lietuvos rinktinės sirgaliai | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Per Lietuvos ir Vokietijos rinktinių rungtynes įvykęs incidentas, kai žiūrovas rasistiškai įžeidinėjo Vokietijos rinktinės krepšininką Dennisą Schroderį, sulaukė griežtos FIBA reakcijos.

REKLAMA
0

Peržiūrėjus vaizdo kameras, apsauga nustatė asmens tapatybę ir šiam žmogui uždraudė lankytis bet kuriose likusiose 2025 metų Europos krepšinio čempionato rungtynėse.

FIBA pateikė atitinkamą vaizdo medžiagą ir informaciją vietos teisėsaugos institucijoms, kurios toliau tiria šį įvykį.

Be to, FIBA bendradarbiaus su Lietuvos rinktinės delegacija, informuos ją apie situaciją ir palaikys pastangas, nukreiptas į tokių incidentų prevenciją ateities rungtynėse.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų