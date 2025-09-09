Pasaulinio lygio breiko žvaigždė Dominika Banevič: tarp egzaminų, kūrybos ir ateities planų

Įkvėpimas – iš muzikos, gamtos bei knygų
Breikas Dominikai – kur kas daugiau nei sportas. Tai ne tik fizinė, bet ir meninė veikla. Tai nuolat kintantis kūrybinis procesas, kuris verčia ieškoti savęs, vidinės ramybės ir naujų idėjų. „Kai ateina įkvėpimas, jaučiu tikrą energijos antplūdį – jis virsta judesiais, istorijomis, kurias pasakoju šokdama“, – sako Dominika.
Šokėja pabrėžia, kad anksčiau jos įkvėpimo šaltinis buvo tik kiti šokėjai ir pats šokis. Tačiau dabar ji jaučiasi atviresnė ir semiasi idėjų iš įvairiausių sričių: kitų meno formų, ypač muzikos, gamtos bei knygų. Dominika sako, kad breikas jai tapo gyvenimo būdu, o kūrybinis procesas niekada nesustoja ir padeda judėti į priekį. „Mes, breikeriai, esame ne tik sportininkai, bet ir menininkai – patys kuriame savo judesius, todėl šis procesas užima didelę mūsų gyvenimo dalį“, – teigia ji.
Atrasta pusiausvyra tarp nuolatinio tobulėjimo ir saviraiškos ne tik įkvepia kitus, bet ir padeda išlaikyti asmeninę energiją, reikalingą tiek šokiui, tiek akademiniams iššūkiams. Breikas – tai ne tik judesiai, bet ir gyvenimo filosofija, kuria Dominika gyvena kiekvieną dieną.
Treniruočių rutina atneša įkvėpimą naujiems judesiams
Šokėjo darbas neapsiriboja tik pasirodymais scenoje. Profesionalaus sportininko kasdienybė – tai nuolatinis kūno pažinimas, judesių tobulinimas ir intensyvi fizinė disciplina. Šokėjos įtempta dienotvarkė ir nuolatinis dėmesys treniruotėms atskleidžia, kiek daug atsidavimo reikalauja aukšto lygio choreografinis ir fizinis pasirengimas.
Įprastai Dominika treniruojasi du kartus per dieną ir du ar tris kartus per savaitę lankosi sporto klube. Tiesa, keliaujant išlaikyti rutiną yra sunkiau, o treniruočių intensyvumas dažnai priklauso nuo nuotaikos. Pavyzdžiui, ryte, kai energijos daugiau, jos būna aktyvesnės.
Viena svarbiausių jos progreso vertinimo dalių – treniruočių filmavimas. Peržiūrėdama įrašus, ji atranda netikėtus, dažnai improvizacijos pagal džiazo ar hiphopo muziką metu gimusius judesius. Tokios akimirkos neretai virsta naujais šokio elementais. Aiškiai matomi rezultatai ir pažangos pojūtis dažnai tampa didžiausiu motyvacijos šaltiniu, skatinančiu judėti pirmyn.
Intensyvių treniruočių metu energijos išeikvojama ypatingai daug – Dominika juokdamasi sako, kad per dieną galima nueiti net 30 tūkst. žingsnių.
„Iš šalies breikas gali atrodyti lengvas, tačiau tai reikalauja didelio fizinio pasiruošimo, o šokėjų darbas ir yra paversti sudėtingus dalykus lengvais. Treniruotes paversti dar tikslingesnėmis ir nepamesti motyvacijos man padeda išmanusis laikrodis“, – teigia ji.
Šiandien olimpietie progresą sekti padeda išmanusis telefonas „Galaxy Flip7“ ir „Galaxy Watch8“ laikrodis. Pastarasis leidžia stebėti ir sekti širdies ritmą, žingsnių dažnį, sueikvotos energijos kiekį, stebėti savo mankštinimąsi, miego kokybę ir išsikelti treniruotės tikslus. Nuoseklus treniruočių planas, jų analizė ir kūno energijos išteklių bei būsenos stebėjimas leidžia ne tik išlaikyti fizinį pasirengimą, bet ir statyti stiprius darbo, disciplinos ir rūpesčio savo kūnu pamatus.
Tikrosios pergalės slypi ne medaliuose, o meilėje šokiui ir procesui
Efektyviai suplanuotos pertraukos – ne mažiau svarbi D. Banevič kasdienybės dalis nei treniruotės ar pasirodymai. Aukšti asmeniniai ir profesiniai tikslai bei nuolatinis keliavimas po pasaulį kelia iššūkių – kaip suderinti intensyvią veiklą su tinkamu poilsiu? Tinkamas emocinis pasiruošimas ir kasdienė rutina padeda ne tik įveikti stresą, bet ir kurti tvirtą pagrindą kūrybai bei saviraiškai.
Nors šokėja pripažįsta, kad poilsiui kartais skiria per mažai dėmesio, ji supranta jo svarbą. Dominika poilsį visada stengiasi padaryti prasmingu ir aktyviu. Bėgiojimas, pasivaikščiojimai su šunimis, mezgimas, knygos ar kitų šokėjų pasirodymų stebėjimas – tai jos mažos ritualinės akimirkos, kurios įkvepia naujoms idėjoms. Muzika taip pat užima ypatingą vietą: vinilinių plokštelių kolekcija tapo savotišku kelionių ritualu ir terapija. Kiekvienoje šalyje, kurioje dalyvauja varžybose, Dominika stengiasi įsigyti po plokštelę kaip prisiminimą, o jos kolekciją sudaro apie 50 vinilų – nuo 90-ųjų hiphopo iki džiazo.
Šie ir kiti poilsio ritualai padeda Dominikai susidoroti su jaučiamu nerimu ir stresu, kurie neišvengiamai lydi intensyvias varžybų akimirkas.
„Stengiuosi nukreipti mintis kitur – galvoti apie judesius, muziką, giliai ir tolygiai kvėpuoti, šokti švaria galva. Žinoma, jauti aplinkos spaudimą, nori pasirodyti kuo geriau, laimėti, tačiau svarbu galvoti apie tai, kaip tavo pasirodymas verčia tave jaustis, daryti tai, kas tau patinka ir daro tave laimingu“, – sako Dominika. Nors aplinkinio spaudimo išvengti pavyksta ne visada, svarbiausia, anot jos, yra mėgautis procesu.
Medaliai ir pergalės, teigia ji, yra tik sunkus darbo vaisius, paskutinė detalė. Tikroji vertė – gera savijauta, meilė šokiui ir procesui. Žvelgiant į jos kelionę, tampa aišku, kad Dominikos ateities planai apima ne tik sportinius pasiekimus, bet ir norą įkvėpti kitus breiko entuziastus savo judesiais scenoje, požiūriu į gyvenimą ir kasdienės energijos valdymu.
