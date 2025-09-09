Lietuvos orientavimosi sporto savaitgalis: rinktinės narių triumfas ir „Ąžuolo“ sugrįžimas

Lietuvos čempionate vidutinėje trasoje – Lietuvos rinktinės narių triumfas
Lietuvos čempionatas, kuris sutraukė daugiau nei 550 dalyvių iš visos Lietuvos vyko Rupšių miške, Telšių raj. Čempionais elito grupėje tapo kaunietė Gabija Ražaitytė ir „S-Sporto“ klubo atstovas Vilius Aleliūnas.
Moterų grupėje čempione tapusi G.Ražaitytė 4.5 km trasą su 18 kontrolinių punktų įveikė per 31 min. 58 sek. ir beveik 4 minutėmis aplenkė antroje vietoje likusią Sandrą Paužaitę iš „Dainavos“ komandos. Bronzos medalis atiteko „Ąžuolo“ atstovei Gabijai Rimkutei.
„Per apšilimą jautėsi, jog savijauta nėra gera ir bus sudėtinga. Trasos pradžioje padariau klaidą ir supratau, kad delsti nėra laiko, nes vejasi stipri varžovė. Pradėjau bėgti greičiau, pavyko pavyti kitas sportininkes, kurios šiek tiek palaikė tempą, išvengiau didelių klaidų iki pat trasos pabaigos ir iškovojau čempionės titulą. Smagu, jog miškas buvo daug geresnis negu tikėjausi,“ – po finišo mintimis dalinosi G. Ražaitytė.
Vyrų grupėje aukso medalį iškovojęs V. Aleliūnas 5.6 km trasą su 21 kontroliniu punktu įveikė per 32 min. 37 sek. Tik 13 sekundžių čempionui nusileido bei antrąją vietą užėmė Tautvydas Rimkus iš „Ąžuolo“. Bronzos medalis atiteko Leonui Mockūnui, atstovaujančiam „Versmės“ klubą. Antrąją bei trečiąją vietas skyrė vos 1 sekundė.
„Šios varžybos vyko neįprastoje vietovėje. Legendomis apipintas žemėlapis – jį sudarant autorius rado vilkų pėdas bei įvairias kaukoles, tad su nekantrumu laukėme starto. Nuo pat pradžios stengiausi neprarasti koncentracijos, nes trasa turėjo daug krypties keitimų ir reikalavo nuolatinio susikaupimo. Antroje pusėje pavyko pakelti greitį, kas leido iškovoti čempiono titulą vos keliomis sekundėmis aplenkus artimiausią varžovą,“ – apie išskirtinę vietovę kalbėjo V. Aleliūnas
Lietuvos klubų taurėje – „Ąžuolo“ sugrįžimas po 5 metų, o pirmoji Mažoji taurė – „Devynių“ rankose
Sekmadienį vyko Lietuvos klubų taurės varžybos, prie starto linijos sutraukusios net 41 komandą – daugiau kaip 400 orientacininkų iš visos Lietuvos. Sportininkams reikėjo įveikti nuo 2,4 iki 4,9 km etapus su 8–16 kontrolinių punktų.
Po penkerių metų pertraukos pagrindinę Lietuvos klubų taurę iškovojo Vilniaus „Ąžuolo“ klubas. Nugalėtojai trasą įveikė per 2 val. 18 min. 24 sek. Sidabro medaliai atiteko Kauno „Medeinos“ komandai, o trečiąją vietą pelnė praėjusių metų čempionai Kauno „Tako“ sportininkai (2 val. 27 min. 29 sek.).
„Pavyko surinkti labai stiprią komandą, tad prieš startą neabejojome, jog kovosime dėl aukščiausių pozicijų. Nuo pat pirmųjų etapų pavyko išlikti lyderiais. Pats išbėgau į paskutinį etapą su dideliu atotrūkiu, tad man beliko ramiai užbaigti trasą ir atnešti pergalę. Naujas formatas pakeitė mūsų komandos sudėtį, tačiau panašu, jog jis labai tinkamas mūsų klubui, nes laimėjome užtikrintai. Miškas buvo neįprastas Lietuvai – reikėjo įvairių orientavimosi įgūdžių. Džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti koncentraciją ir gerai įveikti trasą“, – kalbėjo čempionų komandoje paskutiniu etapu bėgęs T. Rimkus.
Lietuvos klubų taurės nugalėtojais „Ąžuolo“ klubo gretose be T.Rimkaus tapo Gytis Nakvosas, Sazonova Žaneta, Barbora Balčiūnaitė, Emilija Tamoševičiūtė, Tomas Kuzminskis, Pranas Germanavičius, Mantas Rimkus, Povilas Rimkus, Gabija Rimkutė, Adomas Časas.
Nuo 2025-ųjų metų klubų taurės formatas buvo papildytas ir Mažąja klubų taure, skirta moksleiviams bei veteranams. Pirmą kartą vykusiose varžybose triumfavo Vilniaus „Devynių“ klubas, sidabro medaliais džiaugėsi sostinės „Saulės“ orientacininkai, o bronzos apdovanojimus iškovojo „Rudaminos“ komanda.
„Klubų taurė yra svarbiausios sezono komandinės varžybos. Lietuvoje turime 37 federacijai priklausančius klubus, o šiemet startavo net 41 komanda. Smagu, kad naujas Mažosios taurės formatas iš karto pritraukė nemažai komandų ir suteikė daugiau galimybių skirtingoms sportininkų grupėms varžytis dėl apdovanojimų“, – teigė Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.
Spalio 11 dieną orientacininkai varžysis Lietuvos čempionate bendro starto trasoje, o 2026-aisiais metais Lietuvoje vyks Europos orientavimosi sporto čempionatas.
