Ketvirtfinalis: Turkija – Lenkija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pirmajame ketvirtfinalyje Rygoje susitiks Turkijos ir Lenkijos rinktinės.
Turkai kartu su vokiečiais yra vienintelės komandos, kurios turnyre dar nėra patyrę nesėkmės kartėlio.
Ergino Atamano auklėtiniai A grupėje laimėjo visas penkias žaistas rungtynes ir užėmė pirmąją vietą, o aštuntfinalyje 85:79 sulaukė rimto pasipriešinimo iš švedų, tačiau galiausiai varžovą palaužė.
Lenkai D grupėje finišavo su trimis pergalėmis iš penkių galimų ir antra vieta joje. Atkrintamųjų starte šie 80:72 pranoko Bosniją ir Hercegoviną.
Ketvirtfinalio kova tarp Turkijos ir Lenkijos rinktinių startuos 17.00 val. Mačo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
