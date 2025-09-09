Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ketvirtfinalis: Turkija – Lenkija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-09 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:30

Antradienį startuoja Europos čempionato ketvirtfinaliai ir paaiškės pirmosios dvi komandos, pateksiančios į pusfinalį.

Antradienį startuoja Europos čempionato ketvirtfinaliai ir paaiškės pirmosios dvi komandos, pateksiančios į pusfinalį.

0

Pirmajame ketvirtfinalyje Rygoje susitiks Turkijos ir Lenkijos rinktinės.

Turkai kartu su vokiečiais yra vienintelės komandos, kurios turnyre dar nėra patyrę nesėkmės kartėlio.

Ergino Atamano auklėtiniai A grupėje laimėjo visas penkias žaistas rungtynes ir užėmė pirmąją vietą, o aštuntfinalyje 85:79 sulaukė rimto pasipriešinimo iš švedų, tačiau galiausiai varžovą palaužė.

Lenkai D grupėje finišavo su trimis pergalėmis iš penkių galimų ir antra vieta joje. Atkrintamųjų starte šie 80:72 pranoko Bosniją ir Hercegoviną.

Ketvirtfinalio kova tarp Turkijos ir Lenkijos rinktinių startuos 17.00 val. Mačo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

