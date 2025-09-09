Druskininkuose paaiškėjo jubiliejinės Lietuvos triatlono taurės laimėtojai, varžybose startavo ir Naglis Šulija

Tik po pergalės paskutiniame etape LTT taurę olimpinėje distancijoje apgynė Marijus Butrimavičius. Tuo tarpu moterų varžybose triumfavo viešnia iš užsienio – švedė Wilma Manberger.
Sprinto distancijoje viso sezono laureatais tapo Radoslavas Lajevskis ir Žydrė Alaunytė-Ambrozė. „Tri-Fun“ distancijos LTT trofėjais džiaugėsi Gytis Alminas ir Austėja Bakanovaitė.
Klubų įskaitoje nugalėjo „TRItonas“ (31 392 tšk.). Antrąją vietą užėmė „HighPeaks Lietuva“ (28 914 tšk.), trečiąją – Kauno triatlono klubas (27 225 tšk.).
Paskutiniame – penktajame – LTT etape Druskininkuose vyko lemiama kova tarp vyrų olimpinės distancijos įskaitos lyderių – Marijaus Butrimavičiaus (Trakų triatlono būrelis) ir Manto Jablonskio („TRItonas“).
Šįkart nugalėjo patirtis – M. Butrimavičius 1,5 km nuplaukė, 40 km numynė dviračiu ir 10 km nubėgo per 1 val. 57 min. 40 sek. ir pelnytai tapo etapo nugalėtoju, tuo pačiu išplėšdamas pirmą vietą ir bendroje įskaitoje.
Tris etapus šiame sezone laimėjęs M. Jablonskis šįkart finišavo per 2 val. 0 min. 7 sek. Trečias liko Tomas Burbulis (Trakų triatlono būrelis; 2:02.12).
Būtent taip šie sportininkai išsirikiavo ir galutinėje sezono įskaitoje. M. Butrimavičius per penkis etapu surinko 4005 taškus, M. Jablonskis – 3979, o T. Burbulis – 3886.
„Smagi tradicija yra laimėti Druskininkuose, bet jaunimas jau žengia įkandin. Džiugu, kad pavyko užfiksuoti geriausią rezultatą šiame sezone. Oras buvo labai geras, o taip pat padėjo trijų savaičių pertrauka po Veisiejų etapo“, – pasakojo M. Butrimavičius.
M. Butrimavičiui netrukus sukaks 43-eji. Nepaisant to, jis vis dar yra vienas ryškiausių Lietuvos triatlonininkų.
Nuoseklus darbas, nepersidirbimas per treniruotes. Paskutiniu metu daugiau žiūriu į valandas, o ne į kilometražą. Anksčiau būdavo visko – ir pervargdavau, ir į varžybas vykdavau nepailsėjęs. Žinoma, prisideda ir mityba, miegas. Kadangi vasara šiemet nelepino, teko namuose paminti dviračių treniruokliu, o bėgimas pas mane visada pastovus – gal greitis kiek sumažėjo, bet svarbu, kad pulsas nekiltų“, – ilgaamžiškumo paslaptis aiškino M. Butrimavičius.
Moterų olimpinėje distancijoje geriausią rezultatą užfiksavo Gabrielė Garbauskaitė („NEKO team“) – 2 val. 13 min. 36 sek. Tai yra jos asmeninis rekordas
„Labai smagios varžybos, geras oras, ryte dar nebuvo labai karšta. Visos rungtys pradėjo sklandžiai, todėl labai džiaugiuosi rezultatu. Motyvacijos man netrūko, nes turėjau tikslą pasiekti kuo geresnį rezultatą, taip pat įdomu pasivaržyti su vyrais. Apie olimpines žaidynes dar negalvoju, bet svajonėse ta mintis yra. Taip pat kviečiu nebijoti triatloną išbandyti kuo daugiau merginų ir moterų – sportuojant pagal savo galimybes, tai nėra kažkoks kosmosas“, – kalbėjo G. Garbauskaitė.
Antrąją vietą užėmė Inga Aukselytė („TRItonas“; 2:23.45), trečiąją – Monika Šaltenytė (2:27.07).
Bendroje įskaitoje triumfavusi W. Manberger liko tik penkta. Iš viso ji per penkis etapus surinko 3784 taškus. Nežymiai nuo jos atsiliko antrąją vietą užėmusi Viktorija Kalvelytė (3749 tšk.), o trečia pozicija tenkinosi Neringa Vitkutė-Makarskienė (3445 tšk.).
Perpus trumpesnėje sprinto distancijoje Druskininkuose nugalėjo Radoslavas Lajevskis (1:08.40), antras liko Arimantas Sakalas (1:09.20), trečias – Titas Pumputis (1:10.44).
Moterų prizininkėmis tapo latvė Anastasija Vakulica (1:23.07), Žydrė Alaunytė-Ambrozė (1:23.38) ir Ugnė Dvilevičiūtė (1:26.48).
„Tri-Fun“ distancijoje nugalėjo Rokas Martinaitis ir Lėja Bubulaitė, o vaikų triatlone – Einius Marcinkevičius bei Justė Levickaitė.
Beje, estafetėje savo jėgas išbandė ir žinomas Lietuvos meteorologas Naglis Šulija.
„Tiesiog nusprendžiau, kad laikas grįžti į sportą. Šis sportas man artimas, nes vaikystėje lankiau baseiną, o ir gyvenimiška patirtis daug ką lemia. Žiemą pradėjau sportuoti ir taip dabar atsidūriau čia. Sportuoti niekada nėra per vėlu. Mes visada galvojame, kad pirmadienis, nuo kurio reikia pradėti sportuoti, bus ateityje. Nieko panašaus – tas pirmadienis jau buvo vakar. Reikia tiesiog imti ir daryti“, – teigė N. Šulija.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!