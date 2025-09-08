Lietuvos moterų softbolo rinktinė neatsilaikė prieš Švediją

Pirmadienį D grupės trečiojo turo rungtynėse lietuvės per 6 kėlinukus 1:8 pralaimėjo Švedijai. Pirmus 2 kėlinukus abi komandos puolime buvo „tuščios“, o nuo 3-iojo kėlinuko švedės ėmė tolti.
Lietuvėms vienintelį tašką 5-ajame kėlinuke pelnė Goda Utakytė. Metikės pozicijoje 4 kėlinukus sužaidė Nomeda Neverauskaitė 1 – Gerda Vikulovaitė.
Lietuva (1-2) D grupėje užėmė 3-ią vietą tarp 4 ekipų. Čempionatą mūsiškės tęs D grupėje ir antradienį susitiks su Kroatija.
