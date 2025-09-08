Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos moterų softbolo rinktinė neatsilaikė prieš Švediją

2025-09-08 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 16:39

Čekijoje tęsiasi Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

0

Pirmadienį D grupės trečiojo turo rungtynėse lietuvės per 6 kėlinukus 1:8 pralaimėjo Švedijai. Pirmus 2 kėlinukus abi komandos puolime buvo „tuščios“, o nuo 3-iojo kėlinuko švedės ėmė tolti.

Lietuvėms vienintelį tašką 5-ajame kėlinuke pelnė Goda Utakytė. Metikės pozicijoje 4 kėlinukus sužaidė Nomeda Neverauskaitė 1 – Gerda Vikulovaitė.

Lietuva (1-2) D grupėje užėmė 3-ią vietą tarp 4 ekipų. Čempionatą mūsiškės tęs D grupėje ir antradienį susitiks su Kroatija.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

