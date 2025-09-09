Lietuvos vaikų ištvermės jojimo čempionų taurė liko Telšiuose

Sporto klubo „Topolis“ atstovė U. Siriūtė šiemet savo lyderystę varžybose demonstravo nuo pat pirmojo rato. Šią poziciją jaunoji sportininkė su žirgu Poliu išlaikė ir antrajame rate, užsitikrindama šių metų šalies čempionės titulą. Garbės medaliu apdovanota ir dueto trenerė – Aušra Viesulė.
Antroje vietoje nuo varžybų pradžios įsitvirtino duetas iš Baisogalos – Eglė Miknevičiūtė su žemaitukų veislės žirgu Angleliu. Trečioji vieta atiteko Emilei Norvaišaitei su trakėnų veislės žirgu Ayawaska.
Dėl šalies čempionų titulo kovoję duetai turėjo įveikti 53 km distanciją. Kiti dalyviai varžėsi 5, 14, 22 ir 44 km distancijose.
Artimiausios nacionalinės ištvermės jojimo varžybos vyks Žiegždriuose, Kauno rajone jau rugsėjo 20 d. Renginys nemokamas.
Apie ištvermės jojimą
Ištvermės jojimas – tai rungtynės prieš laiką, kuriose yra patikrinamas žirgo greitis ir ištvermė, taip pat išbandoma raitelio orientacija bei gebėjimas jausti savo žirgo galimybes. Varžantis ištvermės jojimo varžybose, pirmenybė teikiama ne pergalei, o gerai žirgo savijautai.
Žirgai prieš startą yra kruopščiai veterinarų patikrinami – ar yra sveiki, gerai jaučiasi. Pasirinktą distanciją startavę duetai turi įveikti nustatytu tempu ir tilpti į tam tikrą laiko intervalą. Finišavus, vėl tikrinama žirgo būklė: pulsas, raumenų tonusas, dehidratacija, žarnyno darbas, kapiliarų prisipildymo greitis bei bendra būklė, vertinama, ar žirgui neskauda kojų ir nepakitę jo judesiai. Kuo geresnis būklės įvertinimas, tuo dalyvis gauna daugiau taškų, o tai reiškia, kad kartais pergalę gali nulemti keliais dūžiais mažesnis žirgo pulsas. Duetas, kurio žirgo savijauta po distancijos objektyviai suprastėjo, būna diskvalifikuojamas.
Tai ne tik viena natūraliausių žirgo prigimčiai žirginio sporto disciplinų, bet ir pati prieinamiausia žirgų mylėtojams – mėgėjams, nesiekiantiems olimpinių aukštumų, tačiau norintiems išbandyti savo galimybes. Pradėti užsiimti šiuo sportu nėra jokių amžiaus ar fizinių apribojimų, vykdomos ir specialios rungtys skirtos šeimoms, kuriose lydimi artimųjų varžosi patys jauniausi raiteliai bei rungtys raiteliams su negalia.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!