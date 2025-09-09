„Nottingham Forest“ atsisveikino su Nuno Espirito Santo, klubo vairą perims Ange Postecoglou

Anglijos klubas atsisveikino su strategu sužaidus vos trejas naujo sezono rungtynes. N. E. Santo padėjo „Nottingham Forest“ praėjusiame sezone „Premier“ lygoje užimti septintąją vietą ir iškovoti teisę varžytis UEFA Europos lygoje.
Pasak ESPN šaltinių, „Nottingham Forest“ komandos vairą artimiausiu metu turėtų perimti Ange Postecoglou. Pastarasis pasirašys su klubu kontraktą, galiosiantį iki 2027-ųjų metų birželio mėnesio.
Tai bus pirmasis A. Postecoglou darbas nuo birželio mėnesio, kai jį iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Londono „Tottenham“, nepaisant iškovoto Europos lygos titulo.
