Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Nottingham Forest“ atsisveikino su Nuno Espirito Santo, klubo vairą perims Ange Postecoglou

2025-09-09 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 13:22

„Nottingham Forest“ oficialiai pranešė, jog atleido komandos vyriausiąjį trenerįNuno Espirito Santo.

Nuno Espirito Santo | Scanpix nuotr.

„Nottingham Forest“ oficialiai pranešė, jog atleido komandos vyriausiąjį trenerįNuno Espirito Santo.

REKLAMA
0

Anglijos klubas atsisveikino su strategu sužaidus vos trejas naujo sezono rungtynes. N. E. Santo padėjo „Nottingham Forest“ praėjusiame sezone „Premier“ lygoje užimti septintąją vietą ir iškovoti teisę varžytis UEFA Europos lygoje.

Pasak ESPN šaltinių, „Nottingham Forest“ komandos vairą artimiausiu metu turėtų perimti Ange Postecoglou. Pastarasis pasirašys su klubu kontraktą, galiosiantį iki 2027-ųjų metų birželio mėnesio.

Tai bus pirmasis A. Postecoglou darbas nuo birželio mėnesio, kai jį iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Londono „Tottenham“, nepaisant iškovoto Europos lygos titulo.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų