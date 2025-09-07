Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Pamatykite, koks vakarėlis vyko Vilniuje: „Hiperbolės“ hitus traukė tūkstantinė minia

2025-09-07 10:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 10:04

Šeštadienį, antrąjį „Vilniaus dienų“ vakarą sostinėje vyko tikras vakarėlis – Katedros aikštėje skambėjo legendinės „Hiperbolės“ hitai, kurių klausėsi tūkstantinė minia.

Grupės „Hiperbolė“ koncertas Katedros aikštėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
41

Vilniuje publiką sudrebino legendinės grupės „Hiperbolė“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe.

Viktoras Prapras su grupe užkūrė vakarėlį

Grupės „Hiperbolė“ koncertas Katedros aikštėje
FOTOGALERIJA. Grupės „Hiperbolė“ koncertas Katedros aikštėje

Po 25 metų pertraukos pernai į sceną grįžusio V. Prapro pasirodymas su grupe buvo tarsi nostalgiška kelionė per visų laikų klausytojų širdis užkariavusias melodijas ir kūrinius, kuriuose dera brandi patirtis ir meilė muzikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilniaus dienų“ metu Katedros aikštėje skambėjo ryškiausios „Hiperbolės“ dainos: „Tu grok,“ „Išgalvotas gyvenimas“, „Aš dar dainuosiu“, „Pamiršk mane“, „Vandens ženklai“, „Daktarai“, „Vasara“, „Sugrįžk“,  „Kodėl“,  „Kai nieko neturi“, „Laužai“,  „Sodžiaus mergaitė“.

Gražūs prisiminimai apie jaunystę daugelį pakvietė patirti teigiamas emocijas, o kai kam „Hiperbolės“ dainos tapo visiškai nauju atradimu.

