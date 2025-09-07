Pamatykite, koks vakarėlis vyko Vilniuje: „Hiperbolės“ hitus traukė tūkstantinė minia

Vilniuje publiką sudrebino legendinės grupės „Hiperbolė“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe.
Viktoras Prapras su grupe užkūrė vakarėlį
Grupės „Hiperbolė“ koncertas Katedros aikštėje(41 nuotr.)
Grupės „Hiperbolė“ koncertas Katedros aikštėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Po 25 metų pertraukos pernai į sceną grįžusio V. Prapro pasirodymas su grupe buvo tarsi nostalgiška kelionė per visų laikų klausytojų širdis užkariavusias melodijas ir kūrinius, kuriuose dera brandi patirtis ir meilė muzikai.
„Vilniaus dienų“ metu Katedros aikštėje skambėjo ryškiausios „Hiperbolės“ dainos: „Tu grok,“ „Išgalvotas gyvenimas“, „Aš dar dainuosiu“, „Pamiršk mane“, „Vandens ženklai“, „Daktarai“, „Vasara“, „Sugrįžk“, „Kodėl“, „Kai nieko neturi“, „Laužai“, „Sodžiaus mergaitė“.
Gražūs prisiminimai apie jaunystę daugelį pakvietė patirti teigiamas emocijas, o kai kam „Hiperbolės“ dainos tapo visiškai nauju atradimu.
Šaltinis:
tv3.lt
