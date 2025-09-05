Sostinėje prasideda tradicinės „Vilniaus dienos“: festivalio programoje – 200 įvairių renginių

Pasak organizatorių, šių metų „Vilniaus dienose“ apsilankę svečiai galės rinktis nuo muzikos ir šviesų šou, kūrybinių dirbtuvių bei meno ekspozicijų iki sporto renginių ir etninių kultūrų pristatymų.
„Savaitgalio programa, tikiu, nustebins ne tik miesto svečius, bet ir tikrus vilniečius – kviečiu visus patirti tikrą sostinės dvasią vykstančiuose koncertuose, mugėse, kultūros ir sporto renginiuose“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Penktadienio vakarą festivalį koncertu Katedros aikštėje pradės alternatyvaus roko grupė „ba.“ ir atlikėja Evgenya Redko. Gyvo garso koncertų netrūks ir kitomis festivalio dienomis. „Atradimų prospekto“ scenoje bei Neries krantinėje prie Baltojo tilto pasirodys Monika Pundziūtė, grupė „8 kambarys“, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, „Girių dvasios“, „Kabloonak“, Lukas Pilkauskas, Rūta MUR ir kiti.
Trijų dienų festivalyje Gedimino prospekte įsikurs šešios erdvės – Knygų aikštė, Muzikos ir meno alėja, Stiliaus lokacija, Skonių ir Turizmo alėjos bei Vilniaus sporto festivalio erdvė Lukiškių aikštėje.
Knygų aikštėje vyks naujų knygų pristatymai, susitikimai su daugiau nei 40 lietuvių autorių ir kūrėjų, Muzikos ir meno alėjoje savo kūrybą pristatys kone 100 įvairių meno sričių atstovų.
Tuo metu tarp A. Jakšto, Vasario 16-osios ir J. Tumo-Vaižganto gatvių įsikūrusioje Skonių alėjoje bus galima išbandyti skirtingų Lietuvos regionų ūkininkų produkciją, o šalia Lukiškių aikštės esančioje Turizmo alėjoje – atrasti naujų idėjų kelionėms po Lietuvą.
Vinco Kudirkos aikštėje ir Gedimino prospekte tarp Vilniaus ir A. Jakšto gatvių įsikūrusi Stiliaus lokacijoje kūrėjai ir dizaineriai pristatys savo kolekcijas, tvarios mados iniciatyvas, aksesuarus, rankų darbo papuošalus, juvelyriką.
Lukiškių aikštėje bus galima rasti vieną aktyviausių erdvių su daugiau nei 60 sporto organizacijų. Čia festivalio lankytojai galės išbandyti įvairias sporto šakas, dalyvauti atvirose treniruotėse bei sveikatingumo veiklose.
Dalis renginių šiemet taip pat persikels kitapus Neries – prie Baltojo tilto. Be čia vyksiančių koncertų, šioje erdvėje įsikurs vaikams ir šeimoms skirtas pramogų parkas, vyks „Pik-nik“ sūrio dešrelių plėšymo čempionatas.
Penktadienio ir šeštadienio vakarus vainikuos lazerių šou.
