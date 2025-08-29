Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Biplan“ gerbėjams – ypatinga žinia

2025-08-29 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 17:25

Grupė „Biplan“ po 6-erių metų skelbia išleisianti naują studijinį albumą. Ilgai lauktas albumas „Viskas kaip patinka tau“ pasirodys rudenį ir bus pristatytas išskirtiniuose koncertuose.

30-metį mininti grupė „Biplan“ skelbia naujo albumo pristatymo koncertinį turą
11

Grupė „Biplan“ po 6-erių metų skelbia išleisianti naują studijinį albumą. Ilgai lauktas albumas „Viskas kaip patinka tau“ pasirodys rudenį ir bus pristatytas išskirtiniuose koncertuose.

REKLAMA
0

„Biplan“ kviečia gerbėjus susitikti lapkričio 7 d. pramogų salėje „Vakaris“ Vilniuje, gruodžio 30 d. koncertų salėje „Saulė“ Šiauliuose ir gruodžio 31 d. Kauno kultūros centre „Girstutis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Biplan“ gimtadienis (nuotr. Solo Pro Foto)
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Biplan“ gimtadienis (nuotr. Solo Pro Foto)

Naujas albumas po šešerių metų

Bilietus į grupės „Biplan“ naujo albumo pristatymo koncertus Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune jau galima įsigyti bilietų platinimo platformose „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip ir kiekvienas albumas, taip ir šis yra lyg savotiškas brūkšnys, žymintis tam tikrą gyvenimo atkarpą. Šis įrašas yra išskirtinis tuo, kad jis nebuvo įrašytas per vieną kartą, o gimė per keletą metų. Su juo pradėsime naują grupės etapą“, – sako grupės „Biplan“ vokalistas Maksas Melmanas.

REKLAMA

„Biplan“ – trijų dešimtmečių istorija

1995 metais susikūrusi grupė „Biplan“ yra viena ilgiausiai be pertraukos gyvuojančių Lietuvos muzikos grupių. Pagal hitų skaičių radijo stotyse grupė patenka tarp visų laikų populiariausių Lietuvos atlikėjų. Naują albumą išleisianti ir jį išskirtiniame koncerte Vilniuje pristatysianti grupė „Biplan“ muzikos mylėtojus džiugina jau tris dešimtmečius.

REKLAMA
REKLAMA

Visus svarbiausius lietuviškos muzikos apdovanojimus laimėję „biplanai“ Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune surengs savo naujo albumo pristatymo koncertus. Juose nuskambės klausytojų pamėgti kūriniai „Viskas kaip patinka tau“, „Be penkių vidurnaktį“, „Kada kada“, „Sveikas sugrįžęs namo“ ir kitos naujos, puikią nuotaiką garantuojančios dainos bei didžiausi karjeros hitai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiausi hitai ir naujos dainos

Per savo karjerą grupė „Biplan“ išleido šiuos albumus: „Banzai“ (1997 m.), „Braškės“ (1998 m., perleistas 2018 m.), „Jazz'e tik merginos“ (2000 m.), „Chuligans“ (2005 m.), „Nuodai P.S. Lyg paskutinį kartą“ (2009 m.), mini-albumą „Meilė EP“ (2012 m.), „Visi keliai veda prie jūros“ (2014 m., perleistas 2024 m.), „Nuo nulio iki mėnulio“ (2019 m.) ir du koncertinius albumus „Biplan 20! - Live“ (2016 m.) bei „Džiaze tik merginos - Live“ (2021 m.).

REKLAMA

Planuojama, kad naujame „Biplan“ albume bus 10 dainų – jis bus išleistas skaitmeniniu ir vinilo plokštelės formatu. Šešerius metus naujo albumo laukusiems grupės gerbėjams yra ruošiama ir keletas didelių siurprizų, apie kuriuos „biplanai“ praneš artimiausiu metu. Įsigyti „Biplan“ naująjį albumą bus galima išskirtiniuose albumo pristatymo koncertuose Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune. Bilietus į koncertus platina bilietų platinimo platformos „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų