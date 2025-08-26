Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Migluma. Šiaurės pašvaistė Bernardinų sode

2025-08-26 16:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 16:23

2025 05 17 Bernardinų sode Vilniuje nušvito „Pokyčių pašvaistė“ – šviesų, muzikos ir susitikimų kupinas renginys, skirtas paminėti jau 25 metus  trunkantį Lietuvos bendradarbiavimą su Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinu per Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

Renginį organizavo Lietuvos Respublikos finansų ministerija, o jame dalyvavo šimtai vilniečių ir miesto svečių. Renginio metu taip pat buvo minima Norvegijos nepriklausomybės diena – Konstitucijos diena, todėl bendrystės žinutė buvo dar stipresnė.

Elektroninės muzikos kūrėja Migluma trauką Skandinavijos šalims pajuto dar vaikystėje. Namuose tėvai turėjo daug Gus Gus grupės iš Reikjaviko  įrašų. Vėliau mergina atrado Bjork.

Nieko keisto, kad augdama apsupta islandiškos auros Migluma pasirinko kompozicijos mokslus pagal mainų programą krimsti būtent Islandijoje. Studijuodama muziką, ji įdėmiai nagrinėjo

Skandinavišką folklorą, sėmėsi įkvėpimo iš vietiniu: bendruomeniškumo ir drąsos eksperimentuoti.

„Kai Islandijoje prasideda poliarines naktys, būna labai tamsu. Būtent ta tamsa man padėjo susikaupti, kurti muzika. Be to, tamsoje vyksta tokie magiški dalykai kaip Šiaurės pašvaistė, tai mane irgi labai įkvepia", - sako Migluma.

