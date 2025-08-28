Šiandien „šeškėms“ – ypatinga diena: siunčia svarbią žinią visiems

Koncertas klausytojui – dvi valandos, o koncertas atlikėjui – keli mėnesiai. Ingrida Martinkėnaitė atvirauja, jog įtemptą laiką moterys gyvena jau nuo vasaros pradžios, kai prasidėjo visas koncerto pasiruošimas, o prie jo prisidėjo ir naujojo klipo filmavimas:
„Ruoštis sekasi labai smagiai. Mūsų toks darbas, o kai iš darbo jauti malonumą, tai emociškai labai stiprus momentas, o tai, kad jau rytoj mūsų koncertas, kuris mums labai svarbus, todėl ruošiamės intensyviai. Norim, kad visiems būtų nuostabi šventė, tiek mums, tiek mūsų klausytojams“.
Pasiruošimas tokiam koncertui paskutinėmis dienomis verčia įdėti itin daug darbo, žinant, jog grupė ne tik dainuoja, bet ir šoka pasirodymų metu, todėl sujungti šias dvi sritis nėra taip paprasta
„Nuo gegužės mėnesio tikrai daug dirbam. Turėjom ir repeticijų su mūsų gyvo garso grupe, tai po šio koncerto laukia ir dar 4 koncertai. Šokio prasme – mes labai daug judam, todėl ir repeticijų daug. Paskutinis mėnuo tai tikrai itin intensyvus, treniruočių papildomų sporto klube tikrai nereikia“, – juokiasi Ingrida.
Už naujo vaizdo klipo šokio slepiasi jau žinomas veidas
Prieš savaitę laiko grupė „Šeškės“ išleido naują dainą, o vaizdo klipas verčia nusikelti į Aziją bei pamatyti egzotiškus vaizdus. Vaizdo klipe matomos grupės narės, Goda, Ingrida ir Karina, judančios šokio ritmu, tačiau paaiškėjo, jog šio šokio choreografiją statė pats Nerijus Trilikauskas.
Nerijus Trilikauskas gerai žinomas jaunas choreografas bei šokėjas, kuris statė šokius ir pasirodymus garsiausiems šalies muzikantams, tokiems, kaip Jessica Shy, tad šį kartą sužibėjo ir kaip naujosios „Šeškių“ dainos muzikos klipo choreografas.
„Nerijus prieš klipo filmavimą pas mus atskrido iš Švedijos ir klipui jis statė visą choreografiją, dalyvavo filmvime, su juo daug dirbom, yra tikras profas savo srityje <…> Šiuo metu, Nerijus gyvena ir dirba Švedijoje, buvo nelengva jį prisikalbinti, bet prisikvietėme bet pavyko.
Su juo dirbame pirmą kartą. Visi gali paamtyt rezultatus vaizdo klipe. Geras ryšys atsirado iš karto. Kadangi mes visos mokame šokti, jam su mumis labai paprasta ir lengva dirbti (tikiuosi ), kadangi esame ant vienos bangos - greitai susikalbame“, – pasakoja Ingrida.
Svečias koncerto metu
Grupė „Šeškės“ koncerto metu nustebins klausytojus svečiu, kuris kartu pasirodys ant scenos – tai Gabrielius Vagelis, kuris jau yra tapęs ne tik scenos partneriu, bet ir moterų draugu:
„Pasirodys ir Gabrielius Vagelis, kuris yra mūsų draugas, scenos kolega, pats gražiausias atlikėjas Lietuvoje. Mes turime kelias bendras dainas, bet paliksiu intrigos ir paslapties koncertui“.
Ingrida išsiduoda, jog laisvų bilietų dar šiek tiek yra, kuriuos galima įsigyti bilietai.lt platformoje. Moteris džiaugiasi, jog oras koncerto metu nusimato puikus, o tai labai svarbu, nes koncerto vietoje bus atvira erdvė.
Vasaros terasa yra tapusi šios grupės tradicija, nes jau ne pirmus metus „Šeškės“ čia koncertuoja
„Jau kelerius metus čia koncertuojame, šie metai ne išimtis, tiesiog visam darbų grafike buvo labai svarbu rasti tinkamą laiką ir tinkamą dieną, todėl manau, jog puikiai viskas pavyks ir bus graži šventė“.
Ingrida, Goda bei Karina skaičiuoja jau antrą dešimtį, kuomet stovi ant scenos, tačiau Ingrida atvirauja, jog po tiek metų jaudulys niekur nedingo:
„Jau kai nebus jaudulio, man atrodo, kad bus jau neverta lipti ant scenos, nes tas jaudulys ir veža, padaro kiekvieną koncertą ypatingu“.
