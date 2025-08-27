Vilniaus miesto savivaldybė įsigis dar 8 troleibusus

Papildomi troleibusai bus įsigyjami pagal anksčiau pasirašytą sutartį su gamintoju „Solaris“.
„Papildomi troleibusai leis sostinėje greičiau plėsti maršrutus ir padažninti reisus ten, kur keleivių poreikis sparčiai auga. Tai reiškia patogesnį ir dažnesnį viešąjį transportą jau artimiausiais metais. Iš viso Vilniuje per ketverius metus į gatves išriedės 172 nauji“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Naujieji „Solaris Trollino 18“ modelio troleibusai pakeis seniausius šiuo metu eksploatuojamus modelius – „Škoda 14 Tr“ ir „Solaris Trollino 15 AC“.
Savivaldybės duomenimis, šiuo metu sostinės gatvėmis kursuoja 91 naujas „Škoda 32 Tr“ troleibusas.
