Ingrida Martinkėnaitė atsivėrė apie namus netrukus paliksiančią dukrą: atskleidė, kaip jaučiasi

Kaip pasakojo I. Martinkėnaitė, kelionių mėnesiu tapusi gegužė prasidėjo nuo išvykos į Austrijos sostinę Vieną. Ši kelionė jai buvo išties ypatinga, mat Ingrida šiame mieste lankėsi pirmąjį kartą.

REKLAMA

REKLAMA

„Į Vieną vykome su noru praturtinti kultūrinį akiratį. Šis miestas man – dar neatrasta kryptis, nors skrydis trunka tik pusantros valandos. Labai norėjosi tokio kultūrinio skiepo, o čia daug muzikos, teatro, įspūdingos architektūros. Iš anksto susiplanavome išvykas į lankytinas vietas, koncertus. Viską aplankėme per kelias dienas, o dar ir oras pasitaikė nuostabus“, – su naujienų portalu tv3.lt įspūdžiais dalijosi I. Martinkėnaitė.

REKLAMA

Ingridos Martinkėnaitės kelionių akimirkos (13 nuotr.) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė su dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) +9 Ingrida Martinkėnaitė su dukra Eva (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Eva (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė su dukromis Marija ir Eva (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingrida Martinkėnaitė (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės kelionės akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės kelionės akimirkos (nuotr. asm. archyvo)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ingridos Martinkėnaitės kelionių akimirkos

Į Austrijos sostinę Ingrida vyko kartu su nedidele draugų kompanija. Ir nors lankėsi čia pirmą kartą, dabar I. Martinkėnaitė jau žino, kad čia dar tikrai sugrįš.

„Kelionės metu labai sužavėjo Vienos opera, patiko muziejai, taip pat klasikinės muzikos koncertai. Galbūt jau toks amžius, kai norisi kultūrinių dalykų pasisemti, – juokėsi ji. – Labai patiko šio miesto švara, architektūra, parkai ir tai, kad čia daug estetikos, nuolat verda kultūrinis gyvenimas. Atrodo, kad būtų galima skristi kiekvieną savaitę ir vis tiek rastum ką nors naujo pamatyti. Tad dar tikrai sugrįšiu.“

REKLAMA

REKLAMA

Paminėjo gražią progą

Sugrįžusi iš Vienos, Ingrida Lietuvoje ilgai neužsibuvo ir netrukus išvyko į Maltą. Tiesa, šįkart kelionės tikslas buvo ne tik pažintis su šalimi, bet ir ypatingos progos atšventimas.

„Maltoje šventėme mano krikšto dukros mergvakarį. Keliavau čia su dukromis, sesėmis, draugėmis – buvo didelė mergaitiška kompanija. Padarėme jai staigmeną – pasikvietėme į oro uostą, bet ji nežinojo, kur vyksime“, – pasakojo grupės „Šeškės“ narė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ingrida kartu su artimaisiais krikšto dukrai parengė trijų dienų programą, kurioje netrūko pramogų. Be to, I. Martinkėnaitė Maltoje taip pat lankėsi pirmąjį kartą.

„Turėjome smagią visos dienos išvyką laivu į Žydrąją lagūną, pasivaikščiojome po miestą, smagiai vakarieniavome. Šioje kelionėje jau buvo įjungtas poilsinis režimas, bet kadangi Maltoje lankiausi pirmą kartą, buvo labai įdomu“, – teigė pašnekovė.

REKLAMA

Ties čia Ingridos kelionės nesibaigė – atšventusi krikšto dukros mergvakarį, moteris išskrido į jos vestuves Italijoje. Tiesa, čia ilgai neužsibuvo – grįžus iškart teko lipti į sceną ir koncertuoti su „Šeškėmis“.

„Labai norėčiau pasilikti Italijoje ilgiau, patyrinėti šalį, bet grįžau su tiesioginiu lėktuvu ir keliavau tiesiai į sceną. Tačiau neabejoju, kad kelionių dar pasiplanuosime birželį. Tiesa, vasarą visos išvykos būna spontaniškos, iš anksto planuoti nepavyksta – kai tik atsiranda laisvo laiko, tuomet ir skrendame“, – šyptelėjo atlikėja.

REKLAMA

Dukra netrukus paliks namus

Šią vasarą Ingrida ypač trokšta kuo daugiau laiko praleisti su vyresnėle dukra Marija, mat jau rudenį ji paliks tėvų namus ir taps studente. Be to, mergina pasirinko studijas ne Lietuvoje, o saulėtoje Ispanijoje.

„Dukra pasirinko studijas Madride. Vasarą planuojame kartu ten nuvykti ir viską apsižiūrėti, apsiprasti su vieta“, – planais dalijosi I. Martinkėnaitė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasidomėjus, kaip jaučiasi žinodama, kad jau netrukus ją ir dukrą skirs kelių tūkstančių kilometrų atstumas, Ingrida teigė pernelyg to nesureikšminanti. Moteris pasitiki savo savarankiška dukra, tad jos širdyje – ramybė.

„Tai yra normalus dalykas – visi vaikai užauga ir pakelia sparnus, tad nedramatizuoju. Mes visada buvome tokios keliaujančios, tiek kartu, tiek atskirai, tad Marija yra savarankiška mergina ir tikiu, kad problemų nebus. Be to, Madridas nėra toli – galima sėsti į lėktuvą ir per kelias valandas ten atsidurti. Neabejoju, kad ją lankysime, o ji taip pat sugrįš į namus.

Man svarbiausia, kad dukrai patiktų ten mokytis. Be to, jis bus ne viena – tame pačiame mieste mokysis ir jos geriausia draugė, tad neabejoju, kad joms bus labai smagu“, – kalbėjo I. Martinkėnaitė.