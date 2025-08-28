Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Lietuva pasirengusi dar labiau stiprinti savo indėlį į bendrą saugumą

2025-08-28 22:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 22:10

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dar labiau stiprinti savo indėlį į bendrą regiono saugumą, įgyvendinama Baltijos gynybos linijos iniciatyvas. Šalies vadovas taip pabrėžė, kad Lietuva ir toliau rems nuo Rusijos agresijos besiginančią Ukrainą.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dar labiau stiprinti savo indėlį į bendrą regiono saugumą, įgyvendinama Baltijos gynybos linijos iniciatyvas. Šalies vadovas taip pabrėžė, kad Lietuva ir toliau rems nuo Rusijos agresijos besiginančią Ukrainą.

1

„Stiprus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir kitų sąjungininkų karinis buvimas Lietuvoje bei visame rytiniame flange yra gyvybiškai svarbus mūsų regionui. Lietuva jau investavo daugiau kaip 200 mln. eurų į infrastruktūrą ir pratybų vietas sąjungininkų pajėgoms. Esame pasirengę dar labiau stiprinti savo indėlį į bendrą saugumą, įgyvendindami Baltijos gynybos linijos iniciatyvas“, – susitikimo metu su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu pabrėžė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jau buvo skelbta, Lietuva, Latvija ir Estija kartu vysto Baltijos gynybos linijos projektą – išilgai rytinės NATO sienos kuria kontrmobilumo priemonių visumą, skirtą sustiprinti Aljanso sienų su Rusija ir Baltarusija saugumą.

Gegužės viduryje Lenkijos gynybos viceministras paskelbė, kad dėl augančios Rusijos ir Baltarusijos grėsmės Baltijos valstybių ir Lenkijos gynybos linijos bus sujungtos.

Lietuva ir toliau įsipareigoja remti Ukrainą kovoje su Rusija

Susitikimo metu G. Nausėda taip pat akcentavo, jog Lietuva ir toliau tvirtai įsipareigoja remti Ukrainą, kovojančią prieš Rusijos agresiją.

„Nuo karo pradžios mūsų parama Ukrainai jau siekia 1 mlrd. eurų. Ir toliau skirsime bent 0,25 proc. BVP (Bendrojo vidaus produkto – ELTA) kasmet. Prisidėsime prie NATO koordinuojamų ginkluotės pirkimų, oro gynybos stiprinimo, Ukrainos gynybos pramonės finansavimo, karių reabilitacijos ir mokymų“, – sakė jis.

G. Nausėda taip pat paragino spartinti Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES) procesą – pradėti derybas jau rugsėjo pradžioje ir numatė 2030 metus kaip tikslinę narystės datą.

Pasak jo, taika Ukrainoje negali būti pasiekta šios nuo Rusijos besiginančios šalies sąskaita. Prezidentas pažymėjo, jog stiprios Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir gynybos pramonė yra pagrindas bet kokiems susitarimams.

G. Nausėda ketvirtadienį Varšuvoje dalyvavo Lenkijos prezidento K. Nawrockio surengtame regiono šalių vadovų susitikime. Susitikimas vyko Lenkijos vadovo iniciatyva ruošiantis artėjančiam susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Tai pirmas G. Nausėdos susitikimas su naujuoju Lenkijos prezidentu, kai pastarasis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį.

Susitikime kartu dalyvavo ir Latvijos, Estijos bei Danijos lyderiai, su kuriais aptarti saugumo klausimai, parama Ukrainai bei tarptautinės taikos iniciatyvos.

Po susitikimo valstybių lyderiai vaizdo skambučiu bendravo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarė padėtį jo vadovaujamoje šalyje, tarptautines taikos iniciatyvas.

