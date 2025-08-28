„Zapad“ pratyboms artėjant – Kasčiūno įspėjimas: „Tikrai bus bepiločių orlaivių panaudojimas“

Artėjant pratyboms, Lietuva daro namų darbus pasienyje su Baltarusija. Nuo šiol skrydžiai draudžiamosiose zonose galimi tik išskirtiniais atvejais gavus Lietuvos kariuomenės vado leidimą, o draudimas orlaiviams skraidyti dalyje pasienio teritorijos galios iki spalio 1 dienos.
„Mažai tikėtina, kad užpuls. Jie labai stipriai įklimpę Ukrainoje. Greičiausiai visus pajėgumus, kuriuos sugeba generuoti meta ten, kad užkamšyti savo skyles“, – tikino Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Aktyvių karo veiksmų grėsmės mūsų šalyje nemato ir Gitanas Nausėda, kuris šią savaitę kalbėjo „Zapad“ pratybas. 2021-aisiais jose dalyvavo apie 200 tūkstančių karių, tačiau dėl Vladimiro Putino galvažudžių pradėto karo Ukrainoje šiemet jų mastas susitraukė. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, šiemet šiose pratybose turėti dalyvauti ne daugiau kaip 30 tūkst. karių.
„Tos pratybos pagal savo apimtį, pagal savo dislokaciją, nėra kažkuo tai labai reikšmingesnės, negu kad pratybos, kurias turėjome prieš keletą metų, apimties prasme netgi šiek tiek mažesnės, dėl labai suprantamų priežasčių, kadangi Rusija negali generuoti tiek karių dėl tebesitęsiančio karo Ukrainoje“, – ramino G. Nausėda.
Lietuvos kariuomenė ruošiasi
Pasak kariuomenės vado, reaguodama į pratybas Lietuvos kariuomenė rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį padidins parengtį, organizuos savo pratybas.
„Kol bus rugsėjį pagrindinė jų aktyvioji fazė, mes čia būsim virš 6 tūkstančių savų pajėgumų sugeneravę, bendroje sumoje bus iki 9 tūkstančių berods <...>. Sąjungininkai, kurie yra čia, tiek Vokietijos, tiek JAV, tiek papildomai tikimės, kad atvyks, kad mes užtikrintumėm nuoseklų sąveikavimą tiek taikos, tiek krizių, tiek galimo karo atveju“, – sakė R. Vaikšnoras.
Pasak buvusio Lietuvos krašto apsaugos ministro Lauryno Kasčiūno, kai prasideda pratybos, didėja įvairių incidentų grėsmė, ypač iš oro.
„Tikrai bus bepiločių orlaivių panaudojimas tose pratybose. Visko gali būti, gali būti incidentas, gali būti tikslinga provokacija, mes gi nieko negalim atmesti. Tai pati idėja saugoti mūsų oro erdvę yra labai gera, tik aišku, nepamirškim, kad kol kas nuo tų dviejų dronų incidentų, kurie įvyko, pokyčio mūsų detekcijos sistemoje, pokyčio mūsų galimybėse daugiau matyti, ir nustatyti oro grėsmes mes nepasistūmėjome, kad tik neapsijuoktumėme“, – įvairių scenarijų per „Zapad“ pratybas neatmeta L. Kasčiūnas.
O šalies kariuomenės vadas ramino gyventojus ir tikino, kad svarbiausia toliau gyventi įprastą gyvenimą.
„Piliečiai, nereikia jokių drastiškų judesių į kairę į dešinę. Dirbkim savo darbus, eikim į mokyklą, gerai mokinkimės, būkim geri patriotai, geri piliečiai savo šalies“, – teigė R. Vaikšnoras.
Straipsnis parengtas pagal TV3 Žinių reportažą.