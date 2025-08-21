Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš „Zapad“ pratybas – Lietuvos reakcija: pasienyje su Baltarusija uždaryta dalis oro erdvės

2025-08-21 13:57 / šaltinis: BNS
2025-08-21 13:57

Artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuva dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę.

„Zapad“ pratybos (nuotr. SCANPIX)

Artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuva dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę.

1

Kaip BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija, tokį sprendimą priėmė Susisiekimo ministerija, sulaukusi kariuomenės vado prašymo.

„Tai padaryta atsižvelgiant į saugumo situaciją ir visuomenei kylančias grėsmes, įskaitant rizikas, kylančias civilinei aviacijai dėl nepilotuojamų orlaivių oro erdvės pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į poreikį sukurti reikiamas sąlygas Lietuvos kariuomenei vykdyti įstatymų nustatytas užduotis taikos metu reaguojant į tokius ir panašius oro erdvės pažeidimus“, – teigiama ministerijos komentare.

Draudimas orlaiviams skraidyti dalyje pasienio teritorijos galios iki spalio 1 dienos.

„Jį gali būti prašoma pratęsti, jei grėsmė dėl nepilotuojamų orlaivių patekimo į Lietuvos oro erdvę nesumažės“, – teigiama komentare BNS.

