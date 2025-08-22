Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baigėsi LDK Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“

2025-08-22 10:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 10:35

Rugpjūčio 11–22 dienomis vykusios Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus vilkas 2025“  apėmė intensyvius veiksmus tiek Gaižiūnų poligone, tiek realiose gyvenamose vietovėse Varėnos rajone. Mokymų tikslas – įvertinti bataliono padalinių pasirengimą, tobulinti sąveiką tarp skirtingas mūšio funkcijas atliekančių vienetų ir užtikrinti karių gebėjimą veikti kompleksiškomis sąlygomis.

0

Pirmąją pratybų savaitę, Varėnos rajone, kariai vykdė gynybos ir puolimo operacijas realioje aplinkoje. Buvo įrengiamos mūšio pozicijos, statomos inžinerinės kliūtys, atliekamos cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių užduotys, užtikrinamas nepertraukiamas ryšys ir koordinacija tarp manevrinių padalinių bei remiančias mūšio funkcijas atliekančių vienetų. Į operacijas įsitraukė ir Lietuvos šaulių sąjungos bepiločių orlaivių specialistai, prisidėję prie netiesioginės ugnies koregavimo.

Gaižiūnų poligone, antrąją savaitę, vyko būrio lygmens kovinio šaudymo pratybos. Tai sudėtingiausias pratybų etapas, kuriame pėstininkai, pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“, bepiločiai orlaiviai bei kitų padalinių kariai veikė kaip vieninga komanda – manevruodami, dengdami vieni kitus ir ugnimi neutralizuodami priešiškas pajėgas. Kartu treniruotasi teikti taktinę medicininę pagalbą kovos sąlygomis.

Pratybos „Aršus vilkas“ kasmet vyksta pavasarį ir rudenį. Šios pratybos taip pat, yra paskutinis išbandymas 9 mėnesių tarnybą baigiantiems Algirdo bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

