Baigėsi LDK Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“

Pirmąją pratybų savaitę, Varėnos rajone, kariai vykdė gynybos ir puolimo operacijas realioje aplinkoje. Buvo įrengiamos mūšio pozicijos, statomos inžinerinės kliūtys, atliekamos cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių užduotys, užtikrinamas nepertraukiamas ryšys ir koordinacija tarp manevrinių padalinių bei remiančias mūšio funkcijas atliekančių vienetų. Į operacijas įsitraukė ir Lietuvos šaulių sąjungos bepiločių orlaivių specialistai, prisidėję prie netiesioginės ugnies koregavimo.
Gaižiūnų poligone, antrąją savaitę, vyko būrio lygmens kovinio šaudymo pratybos. Tai sudėtingiausias pratybų etapas, kuriame pėstininkai, pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“, bepiločiai orlaiviai bei kitų padalinių kariai veikė kaip vieninga komanda – manevruodami, dengdami vieni kitus ir ugnimi neutralizuodami priešiškas pajėgas. Kartu treniruotasi teikti taktinę medicininę pagalbą kovos sąlygomis.
Pratybos „Aršus vilkas“ kasmet vyksta pavasarį ir rudenį. Šios pratybos taip pat, yra paskutinis išbandymas 9 mėnesių tarnybą baigiantiems Algirdo bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams.
