  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prasideda didelės pratybos: dalyvaus apie 600 karių, keliais judės karinė technika

2025-08-18 07:14 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 07:14

Pietvakarių Lietuvoje pirmadienį prasideda Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono pratybos „Dragūno įniršis 2025“, jose dalyvaus apie 600 karių ir 90 technikos vienetų.

Asociatyvi (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pietvakarių Lietuvoje pirmadienį prasideda Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono pratybos „Dragūno įniršis 2025", jose dalyvaus apie 600 karių ir 90 technikos vienetų.

4

Kaip pranešė kariuomenė, pirmadienį padaliniai persidislokuos į Kazlų Rūdos poligoną, kur vykdys gynybos operacijas naudodami šarvuotus visureigius „JLTV“ ir kitą bataliono techniką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat nurodoma, jog karinė technika maršrutu Klaipėda – Kazlų Rūda intensyviai judės pirmadienį bei antradienį, o maršrutu Kazlų Rūda – Klaipėda rugpjūčio 25–26 dienomis.

Pratybų metu imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai bus naudojami tik poligono teritorijoje. Taip pat intensyviai skraidys dronai.

Lauko taktikos pratybos Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdoje esančiame brigados generolo Kazio Veverskio poligone, tęsis iki rugpjūčio 26-osios.

 

