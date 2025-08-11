Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė: liepą propagandistai ypatingą dėmesį skyrė NATO veiklai Baltijos jūros regione

2025-08-11 10:09 / šaltinis: BNS
2025-08-11 10:09

Lietuvos kariuomenės analitikai, analizuojantys priešišką informaciją, liepos mėnesį fiksavo ypatingą informacijos augimą nukreiptą prieš NATO veiklą Baltijos jūros regione.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

1

Kaip pirmadienį pranešė kariuomenė, rusiškoje informacinėje erdvėje daugiausia dėmesio buvo skirta reaguojant į JAV kariuomenės Europoje ir Afrikoje vado generolo Christopherio Donahue  pareiškimą apie gynybą nuo galimos Rusijos agresijos.

JAV kariuomenės pareigūnui Ch. Donahue pasisakius, kad NATO turi pajėgumų smogti Kaliningradui, jei būtų užpultos Baltijos šalys, propagandinėje erdvėje fiksuota aktyvi reakcija.

„Šis pareiškimas priešiškoje erdvėje išprovokavo pašaipas, buvo menkinamas NATO įvaizdis, teigiant, jog Aljansas „bijo“ ir net neturėtų pajėgumų užimti Kaliningradą“, – rašoma pranešime.

Pasak kariuomenės, analitikai taip pat fiksavo grasinimus bei branduolinę retoriką.

Rusijos Dūmos narys Leonidas Sluckis viešai pareiškė, kad smūgio Kaliningradui atveju būtų panaudotos visos Rusijos gynybinės priemonės, įskaitant branduolinį ginklą.

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigė, kad tokie NATO pareiškimai atskleidžia grėsmingus Aljanso planus, nukreiptus prieš Rusiją.

„Ši tema buvo smarkiai eskaluojama, netilo nuolatiniai kaltinimai NATO veikla Baltijos jūros regione. Rusijos žiniasklaidoje įvairūs ekspertai ir apžvalgininkai taip pat nevengė pabrėžti Rusijos branduolinio ginklo panaudojimo galimybę esant šiam poreikiui“, – teigia kariuomenė.

Anot kariuomenės, liepą, be teiginių apie tariamai NATO keliamą įtampą Baltijos jūros regione, taip pat buvo skleidžiamos ir kitos priešiškos žinutės.

Teigta, kad Baltijos šalys gali atakuoti Rusiją bepiločiais orlaiviais, o JAV tariamai pelnosi iš karo Ukrainoje, išnaudodama Europos šalių pagalbą. Pagrindine tema išliko NATO ir Rusijos santykiai Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste.

Kariuomenės teigimu, liepą užfiksuoti 343 priešiški informaciniai atvejai (birželį – 220), iš kurių 78 proc. buvo karinės tematikos.

„Aktyviai naudotos istorinės temos, manipuliuota istorine atmintimi, menkinamas Lietuvos suverenitetas“, – rašoma pranešime.

Anot kariuomenės, šie informaciniai atvejai rodo sistemingą priešišką veiklą informacinėje erdvėje, siekį mažinti visuomenės pasitikėjimą NATO, skaldyti Vakarų šalių vienybę, taip pateisinant Rusijos veiksmus globaliame kontekste.

