Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai pradeda vadovauti Žilvinas Gaubys

2025-08-11 18:08 / šaltinis: BNS
2025-08-11 18:08

Kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai pradeda vadovauti brigados generolas Žilvinas Gaubys.

Šauktiniai (nuotr. SCANPIX)

Kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai pradeda vadovauti brigados generolas Žilvinas Gaubys.

REKLAMA
0

Kaip pirmadienį nurodė Lietuvos kariuomenė, pareigas baigęs eiti brigados generolas Modestas Petrauskas atsisveikino su valdybos vėliava ir grąžino ją Lietuvos kariuomenės vadui generolui Raimundui Vaikšnorui. 

„Mokymo ir doktrinų valdyba – tai vieta, kurioje formuojasi Lietuvos kariuomenės žinios, gebėjimai ir ateities kryptis. Kur kiekvienas mokymo centras, kiekviena doktrina, kiekvienas poligonas tarnauja vienam tikslui – parengti karius šiuolaikiniam mūšiui", – sakė R. Vaikšnoras.

M. Petrauskas toliau tarnybą tęs kariuomenės vado padėjėjo pareigose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų