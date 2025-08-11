Kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai pradeda vadovauti Žilvinas Gaubys

Kaip pirmadienį nurodė Lietuvos kariuomenė, pareigas baigęs eiti brigados generolas Modestas Petrauskas atsisveikino su valdybos vėliava ir grąžino ją Lietuvos kariuomenės vadui generolui Raimundui Vaikšnorui.
„Mokymo ir doktrinų valdyba – tai vieta, kurioje formuojasi Lietuvos kariuomenės žinios, gebėjimai ir ateities kryptis. Kur kiekvienas mokymo centras, kiekviena doktrina, kiekvienas poligonas tarnauja vienam tikslui – parengti karius šiuolaikiniam mūšiui", – sakė R. Vaikšnoras.
M. Petrauskas toliau tarnybą tęs kariuomenės vado padėjėjo pareigose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!