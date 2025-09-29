„Artea“ bankas ketina išleisti naują 300 mln. eurų obligacijų emisiją

„Grįžtame į kapitalo rinkas su tikslu išleisti 300 mln. eurų emisiją. Matome palankią rinkos aplinką bei siekiame užsitikrinti finansavimąsi kitiems metams“, – BNS sakė banko Finansų tarnybos vadovas ri ir valdybos narys Tomas Varenbergas.
Šiemet kovą tarptautinėse rinkose išplatinęs 300 mln. eurų vertės iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų, banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius anksčiau sakė, kad šiemet tokios emisijos „Artea“ nebeplanuoja. Anot jo, antroje metų pusėje tikimasi išplatinti mažesnę, 10 mln. eurų subordinuotų obligacijų emisiją.
Naujos emisijos platintojais, kaip ir anksčiau, bankas pasirinko bankus „Commerzbank“, „Erste Group“ ir „Goldman Sachs Bank Europe“, o susitikimai su investuotojais prasideda rugsėjo 29 dieną.
Banko valdyba priėmė sprendimą pasiūlyti lyginamojo dydžio (angl. benchmark-size) pirmaeilių privilegijuotų obligacijų (angl. Senior Preferred Notes).
BNS rašė, kad rugsėjo viduryje tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Ratings“ paliko nepakeistus „Artea“ reitingus – ilgalaikių ir trumpalaikių indėlių bei pirmaeilių neužtikrintųjų obligacijų reitingas liko Baa1 su stabilia perspektyva.
