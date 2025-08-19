Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kariuomenei perduotos prieštankinės raketos

2025-08-19 15:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 15:31

Lietuvos kariuomenę pasiekė nauja partija „Spike“ LR2 prieštankinių raketų, kurių vertė siekia 6 mln. eurų, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuvos kariuomenė KAM nuotr.

Lietuvos kariuomenę pasiekė nauja partija „Spike“ LR2 prieštankinių raketų, kurių vertė siekia 6 mln. eurų, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
0

Pasak ministerijos, šios raketos užtikrina greitą reagavimą, didelę ugnies galią ir yra skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus bei kitus svarbius aukštos vertės taikinius. Daugiakanalė elektrooptinė taikymo sistema leidžia naudoti šias raketas tiek dienos, tiek infraraudonųjų spindulių režimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Modernizuodami Lietuvos kariuomenę taip pat užtikriname mūsų kariuomenės gebėjimą sustabdyti priešo ginkluotąsias pajėgas joms neįžengus į šalies teritoriją. Tai – aiškus strateginis signalas ir nuoseklus žingsnis didinant mūsų kovinę galią“, – pranešime teigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų