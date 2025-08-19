Lietuvos kariuomenei perduotos prieštankinės raketos

Pasak ministerijos, šios raketos užtikrina greitą reagavimą, didelę ugnies galią ir yra skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus bei kitus svarbius aukštos vertės taikinius. Daugiakanalė elektrooptinė taikymo sistema leidžia naudoti šias raketas tiek dienos, tiek infraraudonųjų spindulių režimu.
„Modernizuodami Lietuvos kariuomenę taip pat užtikriname mūsų kariuomenės gebėjimą sustabdyti priešo ginkluotąsias pajėgas joms neįžengus į šalies teritoriją. Tai – aiškus strateginis signalas ir nuoseklus žingsnis didinant mūsų kovinę galią“, – pranešime teigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.
