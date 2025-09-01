Parodė, kas vyko per Martyno Kavaliausko koncertą Kaune: šėlo tūkstantinė minia

Gimtajame mieste su per 4 tūkst. gerbėjų susitikęs atlikėjas jiems dovanojo įspūdingą, ne vieną mėnesį ruoštą šou, pripildytą Lietuvoje dar neregėtais specialiaisiais efektais, staigmenomis bei netikėtu trumpu lietumi, užklupusiu Martynui atliekant dainą būtent apie lietų.
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas(55 nuotr.)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Dainų slėnyje nugriaudėjo Martyno Kavaliausko koncertas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Martynas Kavliauskas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
Staigmenos scenoje ir netikėti duetai
Dainų slėnyje susirinkusi publika išgirdo ne tik žinomiausius Martyno kūrinius, bet ir naujas dainas iš naujojo, koncerto dieną išleisto albumo „33“. Pastarasis, kaip pats atlikėjas ne kartą pabrėžė, jam turi ypatingą reikšmę: tai simbolinė riba tarp jaunystės ir brandos, o pavadinimas įprasmina 33-iuosius Martyno gyvenimo metus.
„Tai buvo viena geriausių mano dienų gyvenime. Ir kai svajojau apie šį vakarą, norėjau, kad jis būtų ne šiaip koncertas, o didžiulis muzikinis pasirodymas: vizualus, galingas, preciziškas, kad kiekvienas klausytojas pasijaustų kaip šventėje. Esu tikras – mums pavyko“, - po koncerto kalbėjo atlikėjas.
Vakaro atmosferą kūrė ne vien muzika. Įspūdingos šviesų instaliacijos, kruopščiai parengtos LED projekcijos bei šokėjų pasirodymai pavertė koncertą vientisu reginiu, kuriame kiekviena daina turėjo savo vizualinę istoriją.
„Šis koncertas mums buvo tikras bendros kūrybos vaisius. Dirbant prie režisūros ir kostiumų norėjosi, kad kiekviena daina turėtų atskirą nuotaiką, bet kartu viskas susilietų į vientisą pasakojimą. Buvo nelengva, bet kai pamačiau publikos reakcijas, supratau, jog visos pastangos atsipirko su kaupu“, - dalijosi koncerto režisūros idėjų bendraautorė Rusnė Kavaliauskienė.
Koncerte netrūko ypatingų akimirkų, o žiūrovus nustebino vakaru metu į sceną žengusi atlikėja Gintė Sičiūnaitė, su kuria Martynas pirmą kartą bendrai atliko jos kūrinį „Saiko“. Itin smagiu vakaro akcentu tapo netikėtai ekrane pasirodžiusi „bučinių kamera“, paraginusi renginyje susirinkusias poras dalintis bučiniais, o tikrą magišką atmosferą sukūrė švelnus lietus, prasidėjęs skambant dainai būtent apie lietų.
„Ši vasara stokojo karščių, o planuojant koncertą po atviru dangumi, niekada nesi apsaugotas nuo prasto oro ar lietaus. Tačiau mums daugiau nei pasisekė, nes gamta neprašyta ir neužsakyta pati prisidėjo prie specialiųjų efektų ir dangų užklupęs trumpas šiltas lietus tapo vieno pasirodymo dalimi. Jei tai nėra magija, tada nežinau, kaip kitaip šį stebuklą pavadinti“, - netikėtumais stebėjosi ir pats dainininkas.
Po koncerto – Martyno dainos Kauno baruose
Po koncerto Kauno centras dar ilgai netilo ir baruose toliau skambėjo Martyno dainos, žmonėms tiesiog švenčiant miesto gatvėse. Pats dainininkas, matydamas tokius vaizdo įrašus, neslėpė džiaugsmo ir padėkų savo publikai, sakydamas, kad tai didžiausias įvertinimas, kai po koncertų muzika gyvena toliau ir tampa bendrystės dalimi.
„Kai po koncerto socialiniuose tinkluose pamačiau žmonių vaizdo įrašus, kur Kauno gatvėse ir baruose vis dar skamba mano dainos, užplūdo neapsakomas jausmas. Būtent tokiais momentais supranti, kad tai, ką darai, turi prasmę, o muzika neužsibaigia su paskutiniu akordu, sugrotu scenoje. Tai yra didžiausias įvertinimas, kokio gali sulaukti atlikėjas: kai tavo kūriniai tampa nebe tik tavo, o visų bendru jausmu. Už tai esu be galo dėkingas savo publikai, nes būtent ji padarė, kad šis vakaras taptų istoriniu ne tik man, bet, tikiu, ir mano gimtajam miestui“, - tikina Martynas.
Šaltinis:
tv3.lt