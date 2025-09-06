Kalendorius
„Vilniaus dienos“ startavo su trenksmu: susirinko tūkstančiai „ba.“ ir Evgenya Redko gerbėjų

2025-09-06
2025-09-06

Penktadienį prasidėjo didžiausias miesto festivalis „Vilniaus dienos“, kurio atidarymo vakaro kulminacija – du ypač laukti grupės „ba.“ ir atlikėjos Evgenya Redko koncertai Katedros aikštėje tapo tikra švente jų ištikimiems gerbėjams ir tūkstančiams vilniečių bei miesto svečių.

Vilniaus dienos 2025: „ba.“ ir Evgenya Redko koncertas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
61

Penktadienį prasidėjo didžiausias miesto festivalis „Vilniaus dienos“, kurio atidarymo vakaro kulminacija – du ypač laukti grupės „ba.“ ir atlikėjos Evgenya Redko koncertai Katedros aikštėje tapo tikra švente jų ištikimiems gerbėjams ir tūkstančiams vilniečių bei miesto svečių.

Jau nuo ankstyvo vakaro Katedros aikštė pildėsi žiūrovais, o koncertų pradžioje čia tvyrojo laukimo jausmas, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Skambėjo hitai 

Festivalį savo žavingu ir atviru stiliumi atidarė grupė „ba.“, kurios pasirodymas virto ne tik koncertu, bet ir katarsiu. Publika nuo pirmųjų akordų drauge dainavo ir šėlo, atrodė lyg seniai pažįstamų draugų minia, kuri kartu išgyvena kiekvieną dainos eilutę.

Grupės lyderis Benas Aleksandravičius, į sceną įnešęs jam būdingą energiją, dar kartą įrodė, kodėl „ba.“ ne vienerius metus vadinama Lietuvos alternatyviosios scenos vėliavnešiais.

Vėliau šventinį vakarą tęsė didžiojoje festivalio scenoje pasirodžiusi Evgenya Redko. Skambant jos hitams, aikštėje kilo audringos ovacijos. Sceną užliejo ryškūs vizualai, o pati atlikėja spindėjo pasitikėjimu ir elegancija.

„Vilniaus dienos“ tęsiasi, o šio vakaro startas – tai ryškus įrodymas, kad Vilnius moka švęsti“, – miestą suvienijusiu renginiu džiaugiasi festivalio organizatoriai.

