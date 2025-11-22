Monika Falcon kartą nudegė nuo grožio specialistės: nepadėjo, o tik pakenkė

Naujienų portalui tv3.lt Monika Falcon atskleidė savo grožio paslaptis.
Kasdienė rutina ir naują žingsnį
Kaip pasakojo operos solistė, kartą per mėnesį ji stengiasi nueiti pas savo kosmetologę: „Stengiuosi kartą per mėnesį nueiti pas savo kosmetologę. Ne visada išeina lankytis reguliariai, bet ji visada parenka man tinkamiausią procedūrą. Kol kas man nereikia jokių invazinių, todėl užtenka išsivalyti veidą ir jį sudrėkinti.“
Kasdien Monika makiažui neskiria daug laiko – labiausiai mėgsta paryškinti akis ir lūpas.
„Visada pasiryškinu akis ir nepamirštu lūpdažio, o pagal nuotaiką kartais renkuosi ryškesnę spalvą, kartais tik lengvai pablizginu. Tačiau kvepalai man yra labai svarbūs. Aišku, negalima persistengti ir reikia purkštis saikingai. Na, o kai ruošiuosi koncertams, tada daugiau laiko skiriu makiažui bei plaukų grožiui“, – pasakojo ji.
Pasiteiravus, koks būtų jos grožio ritualas, M. Falcon šyptelėjo: „Ritualo kaip ir neturiu – žinoma, visada prieš einant miegoti oda turi būti švari ir sudrėkinta. Tikrai stengiuosi tai daryti. Jeigu turiu daugiau laiko, užsidedu ir kaukes – tiek plaukams, tiek veidui. Stengiuosi pasidaryti kelis dalykus vienu metu.“
Tęsdama pokalbį apie grožį, pašnekovė prasitarė ir apie planuojamą naują žingsnį gyvenime.
„Dabar daugiau plaukioju, bet ruošiuosi grįžti į sporto salę bent du kartus per savaitę. Dabar, kai jums tai pasakiau, teks įgyvendinti greičiau. Žinoma, pasivaikščiojimai gryname ore – kai turi augintinį, tai tampa neišvengiama, bet labai naudinga“, – šyptelėjo ji.
Tiesa, pati pašnekovė pasakojo, kad didelio dėmesio mitybai nekreipia ir stengiasi mėgautis gyvenimu: „Valgau viską. Norėčiau atsisakyti saldumynų, bet ne visada pavyksta. Galėčiau labiau pasistengti, bet norisi mėgautis gyvenimu, todėl leidžiu sau dažnai valgyti viską, ko tik noriu.“
Baigdama pokalbį apie grožį, Monika atskleidė, kad kartą teko nudegti nuo grožio specialistės.
„Taip, yra tekę. Man atliko vieną procedūrą ir paliko randelių. Tai buvo labai seniai, bet reikia labai atsirinkti specialistus ir, žinoma, procedūras atlikti tinkamas savo amžiui. Ir turbūt – mylėti save tokią, kokia esi, su visais trūkumais ir netobulumais“, – kalbėjo pašnekovė.
