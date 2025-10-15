Monika Falcon atsivėrė apie pasirodžiusią žinią dėl jos statuso su vyru: „Vis tiek dažnai niekas netiki“

Naujienų portalui tv3.lt Monika Falcon atskleidė, kaip ketina paminėti gimimo dieną, žiniasklaidoje pasirodžiusias kalbas apie vyrą ir sunkumus.
Gimimo diena scenoje
Operos solistė šį gimtadienį paminės kitaip – scenoje.
„Savo tikrąjį gimtadienį, kuris bus spalio 16-ąją, švęsiu koncertuodama Širvintose. Tikrai atvažiuos draugų, kurie taip pat lips ant scenos ir dainuos kartu su manimi. Tikrasis gimtadienis – scenoje.
Anksčiau nelabai norėdavau dainuoti per savo gimtadienį, bet dabar manau, kad tai – didelė šventė. Ypač kai galiu ją švęsti tarp gerbėjų. Manau, tai bus nuostabus būdas paminėti tą dieną.
O vėliau – kiti planai, kurių kol kas nenoriu atskleisti. Bet vėliau švęsiu taip, kaip noriu – labai artimame rate“, – kalbėjo ji.
Pasiteiravus, su kokiais sunkumais teko susidurti žinomai moteriai, Monika išlieka pozityvi: „Ačiū Dievui, kad visi sunkumai greitai pasimiršta. Šiuo metu tikrai negalėčiau, o galbūt ir nenorėčiau jų prisiminti – juk to ir nereikia. Gyvenimas bėga, todėl svarbiausia gyventi šia akimirka ir svajoti apie tai, kas bus toliau. Stengiuosi būti čia ir dabar.“
Tiesa, M. Falcon teko ir neeilinė proga debiutuoti Niujorke. „Įsimintiniausias ir svarbiausias šių metų įvykis buvo mano debiutas Niujorko operoje – kaip pirmai lietuvei. Šis momentas ne tik privertė mane nusišypsoti ir didžiuotis, bet ir atnešė daug atsakomybės bei pasiruošimo. Buvo ne tik daug džiaugsmo, bet ir nemažai rūpesčių. Vis dėlto tai – ryškiausias mano metų pasiekimas“, – džiaugėsi pašnekovė.
Artėjantiems metams Monika sau linki tęsti muzikinę veiklą, tačiau apie tolimesnius planus kol kas kalbėti neskuba.
„Dainuoti, dainuoti, dainuoti ir dar kartą dainuoti. Taip pat turiu dar įvairiausių planų, bet jų negaliu kol kas atskleisti. Bet po truputį visi pamatys ir kažkuriuo laiku galėsiu juos atskleisti. Bet kol neišpildžiau, tol ir nereikia kalbėti apie tai“, – teigė moteris.
Gyvenimo ramstis ir pasirodžiusi žinia apie vyrą
Tęsdama pokalbį, M. Falcon patikino, kad sunkiu metu gali kreiptis pagalbos ne tik į draugus, bet ir į šeimą: „Dabar stengiuosi remtis į save. Dirbu nemažai su savimi ir savo emocijomis, nes didžiąją laiko dalį praleidžiame būtent su savimi. Tačiau, jei man prireiktų, tikrai turiu nemažai žmonių, su kuriais galėčiau pasikalbėti ar pasitarti – artimų draugų, nuostabią šeimą. Esu laiminga, kad jie gali kreiptis į mane, o ir aš visada galiu kreiptis į juos.“
Tiesa, neseniai žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kuomet Monika užminė mįslę dėl savo statuso su vyru.
Vienos laidos pokalbio metu ji apie vyrą sakė: „Gal jau ir nebegyvename? Nežinau. Aš tiek visko prisiskaitau apie save, kad kai kurie žmonės žino geriau, ar mes gyvename, ar negyvename kartu. Paliksiu tai paslaptyje, bet dabar aš gyvenu laisvai. Pasakysiu tik vieną: sutikau tekėti, bet man muzikantai, dainininkai išvis yra tabu, nes aš esu užaugusi su dainininkais. Na, niekada nesakyk niekada, nes pasakei kažkada ir taip atsitinka. Tai nėra lengva.“
Paklausus, ką iš tiesų reiškė šie žodžiai ir ar ji vis dar kartu su vyru, Monika tik šyptelėjo: „O čia paliksiu intrigą. Kaip kam patogu – taip tegu ir galvoja. Vis tiek dažnai niekas netiki tuo, ką pasakau apie savo šeimą ar šeimyninį gyvenimą. Tad jei jiems taip patogiau – tebūnie. Stengiuosi gyventi kiek įmanoma neviešai. Kiek įmanoma, tiek jį saugau. Leidžiu fantazijai pasireikšti.“
Baigdama pokalbį apie artėjantį gimtadienį, operos solistė atskleidė, ko sau palinkėtų: „Būti laimingai, nes manau, kad laimė yra pagrindinis dalykas, kuris varo į priekį ir skatina gyventi, kurti, mylėti ir norėti dar kažko iš gyvenimo. Linkiu sau būti laimingai ir džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka.“
