  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Neretai viešumoje su Monika Falcon pastebimas Karolis atsakė, kas juos sieja

2025-09-04 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 15:25

Žinomas plaukų stilistas Karolis Murauskas neretai socialiniame tinkle dalijasi kadrais su operos soliste Monika Falcon. Panašu, kad juos sieja ypatingas ryšys.

Naujienų portalui tv3.lt Karolis Murauskas prakalbo apie bičiulystę su Monika Falcon ir atskleidė, kas juos sieja.

Karolis Murauskas ir Monika Falcon
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Murauskas ir Monika Falcon

Prakalbo apie Moniką

Žinomas plaukų stilistas Karolis neretai socialiniame tinkle viešina akimirkas iš asmeninio gyvenimo. Fotografijose galima pastebėti ir operos solistę Moniką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su Monikute esame pažįstami apie 7 metus. Mūsų draugystė užsimezgė per įvairius kviestinius renginius, ir iki šiol labai smagiai bendraujame. Ji dar ir plaukučius pasitvarko pas mane“, – atskleidė jis.

Pasak pašnekovo, jiedu nuolatos bendrauja ir paliko ryšį: „Matomės tikrai labai dažnai – kelis kartus per savaitę. Kartu vakarieniaujame, pietaujame, o pokalbių netrūksta iki pat ryto. Visada turime apie ką kalbėti.“

Pasiteiravus, kas juos sieja, Karolis buvo atviras: „Su Monika esame labai artimi ir geri draugai.“

Dalijasi patarimais

Tęsdamas pokalbį apie gerą draugę, pašnekovas atskleidė, kokia operos solistė yra nulipusi nuo scenos.

„Ji yra labai paprastas, mielas ir šiltas žmogus. Visus apkabina, išbučiuoja ir nuoširdžiai padėkoja, kad atvykai į jos koncertą“, – šyptelėjo jis.

K. Murauskas džiaugėsi, kad turi tokią gerą draugę, su kuria gali pasidalinti gyvenimiškais patarimais: „Mes vienas kitą pamokome įvairių gyvenimiškų dalykų – aptariame ir darbus, ir meilės reikalus. Išsikalbame nuoširdžiai, iš širdies, ir dažniausiai randame sprendimus.“

Paklaustas, ar su Monika dalijasi slapčiausiomis paslaptimis, Karolis neslėpė – ji visuomet išklauso ir nuoširdžiai pataria.

„Ji apie mane žino viską, kaip ir aš apie ją. Tarp gerų draugų neturi būti paslapčių – dalinamės visais išgyvenimais. Ji net pamato, kai esu be nuotaikos, paklausia: „Karoliuk, kas yra?“ Aš sakau, kad viskas gerai, bet ji vis tiek jaučia, kad kažkas ne taip. Tada ir išsipasakoji – nuoširdžiai, nuo dūšios“, – atviravo pašnekovas.

