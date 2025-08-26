Išgirdę dainininkės Giulijos amžių, daugelis nustemba: 1 produkto nevartoja jau 10 metų

Jaunatviška išvaizda ir energija spinduliuojanti G. Baužienė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir papasakoti, kas jai padeda to neprarasti. Kaip pabrėžė moteris, viskas priklauso ne vien tik nuo atsakingos išvaizdos priežiūros, mitybos ar sporto – labai svarbu yra ir vidinė žmogaus energija bei jį supanti aplinka.
„Manau, kad žmogui labai svarbu nepamiršti vaikystės – palakstyti per balas, kai lietus lyja, iškrėsti ką nors, kas galbūt atrodo netinkama vyresniam amžiui, nebijoti būti savimi ir mokėti džiaugtis mažais dalykais. Neprarasti jaunatviškumo man padeda ir dukra – džiaugiuosi galėdama būti šalia, girdėti jos stiliaus patarimus.
Grožis prasideda nuo šypsenos ir požiūrio į žmones. Jeigu išeini į gatvę ir pamatai kažką gražaus, svarbu pagirti tą žmogų. Neseniai su dukra gėrėme kavą ir pamatėme sėdinčias močiutes. Joms buvo turbūt apie 80 metų, bet jos buvo taip gražiai pasipuošusios suknelėmis! Negalėjau praeiti pro šalį – tiek išgyriau, kad ir man pačiai buvo džiaugsmas, ir jos laimingos. Man tai yra svarbiausia“, – šyptelėjo G. Baužienė.
Atskleidė mėgstamą grožio procedūrą
Akivaizdu, kad vidinio grožio puoselėjimui Giulija išties skiria daug laiko ir pastangų. O kiek dėmesio ji skiria savo išorei? Ar lankosi pas grožio specialistus?
„Turiu kosmetologę, kuria pasitikiu – ji man parenka tinkamus veido kremus, padaro masažus. Nors vasarą šį reikalą buvau truputį apleidusi, rugsėjo mėnesiui jau užsirašiau į rūgštinę veido procedūrą. Labai mėgstu tokias kartais pasidaryti. Be to, moters grožiui yra labai svarbus miegas. Tiesa, su įtemptu koncertų grafiku man tai tampa iššūkiu“, – atskleidė dainininkė.
Žiūrint į Giuliją sunku nepastebėti ilgų juodų plaukų, kurie yra tarsi tapę jos vizitine kortele. Moteris atskleidė, kad nors tokią puošmeną turi jau daugelį metų, didelio dėmesio jiems neskiria.
„Tokius tiesius, rytietiškus plaukus turiu tėvelio genų dėka. Nieko per daug nedarau – tik išsiplaunu galvą ir kartais iš vakaro pasisuku galiukus. Mano šeima labai myli mano ilgus plaukus ir neleidžia jų kirptis. Jei ne jie, galbūt jau būčiau pakeitusi įvaizdį“, – juokėsi pašnekovė.
„Nenoriu būti tokia, kaip visos“
Pokalbiui pasisukus apie išvaizdos tobulinimą injekcijomis, Giulija tikino, kad tokių priemonių dar niekada nesiėmė. Nors moteris nėra kategoriškai nusiteikusi prieš šiuos dalykus, to imtis kol kas neplanuoja.
„Kartais iš pažįstamų moterų išgirstu, kad jos nori ką nors susileisti, nes pamatė, kad „krenta“ veidas, atsirado kokia raukšlelė. Bet aš nenoriu būti tokia, kaip visos – vienodais veidais, be jokios mimikos. Prisibijau šių dalykų, bet kol kas ir nematau, kad man reikėtų kažką tokio darytis. O labiausiai man gaila tų 20-mečių mergaičių, kurios imasi tokių priemonių, nors yra jaunos ir gražios“, – pripažino G. Baužienė.
O kiek dėmesio Giulija skiria savo mitybai? Išgirdusi šį klausimą, moteris teigė, kad šioje srityje jai reikėtų pasistengti labiau. Visgi yra vienas produktas, kurio jau daugybę metų nevartoja visa G. Baužiėnės šeima.
„Iš tikrųjų aš valgau kone viską, ką tik noriu, bet kontroliuoju maisto kiekius. Tik cukraus su visa šeima nevartojame jau apie dešimt metų – nei į kavą, nei į arbatą. Tiesa, labai mėgstu ledus. Bet tik kartais leidžiu su jais pasilepinti“, – šyptelėjo ji.
Sportas – svarbi kasdienybės dalis
Palaikyti jaunatvišką išvaizdą Giulijai padeda ir sportas. Tiesa, dainininkė pripažįsta, kad dėl įtempto koncertų grafiko vasarą šią sritį buvo apleidusi, tačiau jau nuo rugsėjo planuoja keliauti į treniruotes.
„Vasarą man išties trūko sporto. Kai sportuoju, kur kas lengviau prisižiūrėti ir mitybą – atidavus jėgų sporto salėje, atsiranda ir didesnė motyvacija atsispirti kokiam desertui. Įprastai sportuoju su treneriu, darau jėgos pratimus su svareliais.
Tokiame amžiuje man jau tikrai reikia kūno ištempimo, tonuso palaikymo. Juk scenoje nuolat turi stovėti, būti išsitiesusi, judėti, kvėpuoti. Sportas man padeda tai palaikyti“, – kalbėjo G. Baužienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!