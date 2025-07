Monikai Falcon svarbią dieną šalia nebuvo mamos Giulijos: atskleidė, kodėl

Naujienų portalui tv3.lt Monika Falcon atvirai prakalbo apie debiutą bei atskleidė, kodėl nepasirodė jos mama Giulija Baužienė.

Išskirtinė galimybė

M. Falcon džiaugiasi, kad turėjo išskirtinę galimybę atlikti operas „New York City Opera“ kompanijoje.

„Mane pakvietė atlikti du kūrinius. Vieną gražiausių ir sudėtingiausių soprano arijų iš Verdi operos „Likimo galia“ – Pace, pace mio Dio, kurią dainavau originalo – italų – kalba.

Kitas kūrinys buvo kupinas šokio ir energijos – tai F. Leháro operetės „Čardašo karalienė“ Silvos arija, kurią atlikau lietuvių kalba.

Šis mano debiutas buvo ypatingas ne tik man, bet ir visai Lietuvos operos bendruomenei bei Lietuvai, nes tapau pirmąja lietuve, debiutavusia būtent ten.

Tai – nepaprastas jausmas ir, žinoma, didžiulė atsakomybė. Pasirodymo metu mėgavausi kiekviena akimirka. O prieš tai, žinoma, buvo daug jaudulio“, – pasakojo moteris.

Nors oro sąlygos tą savaitę nelepino – tvyrojo apie 40 laipsnių karštis – Monika jautėsi pasiruošusi:

„Sunkiausia buvo tai, kad tuo metu Niujorke vyravo didžiuliai karščiai – apie 40 laipsnių. Taip pat jautėsi laiko skirtumas. Tačiau aš atvykau kiek anksčiau, nes ten turiu savo namus.

Niujorkas man – visiškai savas miestas, todėl man labai svarbu buvo dainuoti būtent ten. Kaip sakoma: „If you can make it there, you can make it anywhere“ (liet. jei pavyks ten – pavyks visur) – ir tai tikra tiesa.

Buvau stipriai pasiruošusi, nes visada daug dirbu su savo vokaline technika. Tai buvo nauja patirtis – debiutas Niujorko televizijoje, „Labas vakaras, Niujorke“.

Laida, kurioje pasirodžiau, yra žiūrimiausia Niujorke ir turi aukščiausius reitingus. Apie tai, kad ten dainuosiu, sužinojau tik iš vakaro – tai buvo labai maloni staigmena. Niujorko publika – tarsi sukurta man.“

Palaikymas

Pasirodymo metu emocijos liejosi per kraštus – publika plojo dar nepasibaigus arijoms.

„Emocijos – neapsakomos. Tiek komplimentų nesu gavusi turbūt niekada. Buvo labai įdomu, kad mūsų pasirodymą stebėjo ir žinomi Holivudo aktoriai, kurie sėdėjo pirmoje eilėje“, – džiaugėsi operos solistė.

Pasiteiravus, kaip ją priėmė kiti dainininkai, Monika šyptelėjo: „Kolektyvas buvo labai draugiškas. Dauguma nebuvo visiškai nepažįstami – su kai kuriais jau esu dirbusi kituose projektuose.

Jutau begalinį palaikymą iš visų – tai labai daug reiškia. Visi dalyviai buvo aukščiausio lygio. Per repeticijas vieni kitiems aikčiojom iš susižavėjimo ir šaukėme „bravo!“. Tokio profesionalumo komandos seniai neteko sutikti ir su tokia dirbti.“

Nors artimiausias žmogus – mama – liko Lietuvoje, Monika jautė begalinį palaikymą net iš nepažįstamų praeivių.

„Deja, mamytė turėjo seniai suplanuotus koncertus, tad šį kartą nusprendžiau palikti Elvį namuose – jie mane palaikė per atstumą.

Bet visas Niujorkas tapo mano palaikymo komanda! Net parduotuvėje ar gatvėje žmonės linkėjo sėkmės. Net šokėjai klausė, ar turiu čia giminių, nes po mano pasirodymo publika tiesiog šėlo. Tik gaila – nesutikau nė vieno lietuvio.“

Baigdama pokalbį apie įvykusį jos debiutą, pašnekovė tikino, kad tai – tik kelio pradžia: „Labai myliu savo darbą ir profesiją – tuo gyvenu ir kvėpuoju. Džiaugiuosi, kad mano svajonės pildosi. Ir, žinoma, jų turiu dar daug – kryptingai siekiu savo tikslų.

Nesirenku lengvo kelio – taip ir nebuvo. Bet labai džiugu, kai įdėtas darbas ir talentas yra įvertinti. Tai tik mano kelio pradžia. Aš visada sau keliu aukštus reikalavimus – tai neleidžia užmigti ant laurų.“