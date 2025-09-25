Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monika Falcon užminė mįslę apie savo vyrą ir statusą: „Pasakysiu tik vieną“

2025-09-25 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-25 12:55

Operos solistė, dainininkės Giulijos dukra Monika Falcon duodama atvirą interviu užminė mįslę apie nuo viešumos slepiamą vyrą ir jų statusą.

4

M. Falcon apsilankė laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“, kur atvirai prakalbo apie save, operą ir vyrą.

Užminė mįslę

Pokalbio metu M. Falcon užmins mįslę apie savo santykių statusą su vyru.

„Gal jau ir nebegyvename? Nežinau. Aš tiek visko prisiskaitau apie save, kad kai kurie žmonės žino geriau, ar mes gyvename, ar negyvename kartu. Paliksiu tai paslaptyje, bet dabar aš gyvenu laisvai. Pasakysiu tik vieną: sutikau tekėti, bet man muzikantai, dainininkai išvis yra tabu, nes aš esu užaugusi su dainininkais.

Na, niekada nesakyk niekada, nes pasakei kažkada ir taip atsitinka. Tai nėra lengva“, – laidoje sakys M. Falcon.

2025-09-25 13:01
Neturėjo ir neturi jokio vyro...Tai viskas tvarkoj, bet kam girtis, išsigalvot nebūtus dalykus?
