Monika Falcon užminė mįslę apie savo vyrą ir statusą: „Pasakysiu tik vieną“

M. Falcon apsilankė laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“, kur atvirai prakalbo apie save, operą ir vyrą.
Užminė mįslę
Pokalbio metu M. Falcon užmins mįslę apie savo santykių statusą su vyru.
„Gal jau ir nebegyvename? Nežinau. Aš tiek visko prisiskaitau apie save, kad kai kurie žmonės žino geriau, ar mes gyvename, ar negyvename kartu. Paliksiu tai paslaptyje, bet dabar aš gyvenu laisvai. Pasakysiu tik vieną: sutikau tekėti, bet man muzikantai, dainininkai išvis yra tabu, nes aš esu užaugusi su dainininkais.
Na, niekada nesakyk niekada, nes pasakei kažkada ir taip atsitinka. Tai nėra lengva“, – laidoje sakys M. Falcon.
