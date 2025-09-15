Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Falcon kaitina gerbėjų kraują: nustebino sekėjus užburiančiu kadru

2025-09-15 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 09:25

Žinomos dainininkės Giulijos Baužienės dukra ir operos solistė Monika Falcon su sekėjais pasidalijo kaitinančiu kadru.

7

Nuotrauka ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Apnuogino kūną

Joje moteris atrodė itin pasitikinti savimi, parodydama kūno linijas.

Prierašė ji rašė: „Niekada daug nepadarysi, nebent būsi pakankamai drąsus pabandyti“.

Komentaruose ji sulaukė sekėjų pagyrų: „Tobula“, „Vau, kokia seksuali“, „Pritrenkianti“.

 

 

2025-09-15 09:49
budama viena sededama lt su mama sugalvojo kad reikia patino, o ne isivaizduojamo falkono-sakalo is ale amerikos uzjuru :D tai sugalvojo issirengti ir pasidaryti fotosesija, neabejoju, kad is uz kadro ir mamyte sedejo ir grozejosi savo nuaugusia dukrele. :))
