Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona pasidalijo jautria akimirka: ištirpdė sekėjų širdis

2025-09-14 16:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 16:05

Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona Gražina Butnorienė pasidalijo širdį tirpdančiu įrašu, kuris sužavėjo sėkėjus.

Juozas Butnorius ir jo žmona Gražina (nuotr. facebook.com)
6

Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona Gražina Butnorienė pasidalijo širdį tirpdančiu įrašu, kuris sužavėjo sėkėjus.

REKLAMA
2

Vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Juozas Butnorius su žmona Gražina
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Butnorius su žmona Gražina

Jame matyti, kaip vyras Juozas, meiliai žiūrėdmas į kamerą atlieką gerai žinomą „Patrulių“ dainą „Ten, kur pasiklydom“.

G. Butnorienė prierašė teigė, kad tokias akimirkas vyras siunčia prieš kiekvieną koncertą:

„Kiekvieną kartą, kai vyras išvažiuoja į koncertą – per garso patikrinimą gaunu tokį video Per tiek metų – turbūt ant rankų pirštų suskaičiuočiau koncertus ir kartus, kai tokių negavau. Myliu iki begalybės“.

Sulaukė komentarų

Pasidalintas įrašas sulaukė ir gražių komentarų iš sekėjų: 

„Jūs nuostabi pora. Linkiu, kad šimtą metų būtumėt kartu“, „Mazai tebėra tokiu vyru, kurie moka mylet visam gyvenimui. Bravo!“, „Tiesiog nuostabu!“, „Kaip miela…“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų