Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona pasidalijo jautria akimirka: ištirpdė sekėjų širdis

Vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Jame matyti, kaip vyras Juozas, meiliai žiūrėdmas į kamerą atlieką gerai žinomą „Patrulių“ dainą „Ten, kur pasiklydom“.
G. Butnorienė prierašė teigė, kad tokias akimirkas vyras siunčia prieš kiekvieną koncertą:
„Kiekvieną kartą, kai vyras išvažiuoja į koncertą – per garso patikrinimą gaunu tokį video Per tiek metų – turbūt ant rankų pirštų suskaičiuočiau koncertus ir kartus, kai tokių negavau. Myliu iki begalybės“.
Sulaukė komentarų
Pasidalintas įrašas sulaukė ir gražių komentarų iš sekėjų:
„Jūs nuostabi pora. Linkiu, kad šimtą metų būtumėt kartu“, „Mazai tebėra tokiu vyru, kurie moka mylet visam gyvenimui. Bravo!“, „Tiesiog nuostabu!“, „Kaip miela…“
