TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdusi apie naują draudimą Lietuvoje Gražina Butnorienė išklojo, ką galvoja: „Nėra sąžininga“

2025-08-13 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 13:25

Grožio meistrų pasaulyje kilo sumaištis – visoje Europos Sąjungoje nuspręsta uždrausti TPO medžiagą, kuri iki šiol buvo pagrindinis gelinių lakų ir gelių kietėjimo „variklis“. Tai reiškia, kad manikiūro meistrai iki rugsėjo 1-osios turi pašalinti visus produktus su šiuo ingredientu. Manikiūro meistre dirbanti  Gražina Butnorienė neslepia – ši žinia paliko daug neatsakytų klausimų, o grožio industrijoje vyrauja išgąstis ir nežinomybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši cheminė medžiaga, ilgus metus buvusi viena pagrindinių gelinių lakų ir gelių kietėjimo sudedamųjų dalių, buvo įtraukta į CMR 1B kategorijos sąrašą dėl galimo neigiamo poveikio sveikatai.

Sprendimas palietė tūkstančius nagų meistrų ir tiekėjų visoje ES: iki draudimo įsigaliojimo jie turi patikrinti produktų sudėtis, sunaudoti likučius arba pereiti prie TPO neturinčių alternatyvų.

Kyla daug klausimų

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su manikiūro meistre dirbančia G. Butnoriene ir pasiteiravus, kaip reagavo į šią žinią, moteris buvo atvira – grožio pasaulyje kilo sumaištis.

„Visų pirma, viešumoje buvo pateikta daug klaidinančios informacijos, dėl kurios ne tik klientai, bet ir kai kurie meistrai pagalvojo, kad gelinis lakavimas apskritai yra uždraudžiamas. Bet tai yra netiesa – uždrausta tik cheminė sudėtis, esanti kai kuriuose geliniuose lakuose ar bazėse.

Kitas dalykas – gaunasi toks nesusipratimas, nes ši medžiaga tiesiogiai su oda ar nagu nė nekontaktuoja, tad sunku suprasti, kodėl apskritai yra uždrausta“, – kalbėjo G. Butnorienė, pabrėždama, kad TPO yra užsandarintas tarp kitų sluoksnių ir neturi tiesioginio kontakto su oda ar nagu, todėl reali rizika yra menka.

Gražina Butnorienė
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gražina Butnorienė

Kaip teigė Gražina, šis priimtas sprendimas nekeltų tokio šaršalo, jei ne viena svarbi detalė – visi manikiūro meistrai privalo iki rugsėjo 1-osios atsikratyti šiomis priemonėmis.

„Aš pati beveik nedirbu su šia medžiaga, bet žiūrint į tas meistres, kurios turi daug tokių produktų, tai yra nesąžininga. Juk medžiagas mes užsiperkame dideliais kiekiais, ne po vieną buteliuką. Taigi, problema yra tame, kad mums neleidžiama sunaudoti likučių – iki rugsėjo 1-osios šiuos produktus reikia pakeisti kitais.

Pavyzdžiui, mano paletėje yra daugiau nei 200 nagų lakų spalvų. Kadangi beveik nedirbau su šia medžiaga, teks pašalinti tik kelis produktus, bet jeigu turėčiau pradėti viską nuo nulio, būtų skaudu piniginiu atžvilgiu. Vadinasi, meistrės, kurios buvo užsipirkusios šių medžiagų, išmetė pinigus į balą. O kas padengs šiuos nuostolius?“ – svarstė manikiūro specialistė.

Grožio pasaulyje – sumaištis

Pasak Gražinos, šis sprendimas kelia ir daugiau klausimų, į kuriuos grožio meistrai šiuo metu ieško atsakymų.

„Nėra aišku ir tai, kaip reikėtų likviduoti šias medžiagas, nejaugi tiesiog išmesti į šiukšlių konteinerį? Kaip visada – sprendimas priimtas greitai, bet klausimų daugiau nei atsakymų“, – apmaudo neslėpė ji.

Pasidomėjus, kokios nuotaikos vyrauja kolegų tarpe, G. Butnorienė neslėpė – bendruomenė ūžia nuo kilusios sumaišties.

„Tam tikra prasme burbulas buvo išpūstas lygioje vietoje, nes dėl klaidinančios informacijos daug kas išties pagalvojo, kad yra uždraudžiamas gelinis lakavimas. Net kelios klientės man rašė ir klausė, kaip čia viskas bus toliau. Meistrų atžvilgiu nėra sąžininga, kad neleidžiama sunaudoti likučių, bet galiausiai priemones pasikeisime ir viskas bus gerai“, – pozityviai pokalbį užbaigė G. Butnorienė.

Primename, kad TPO yra fotoiniciatorius – cheminė medžiaga, kuri padeda geliui kietėti veikiant UV ar LED šviesai.  

Nuo 2023 m. Europos Komisija priskyrė TPO prie CMR 1B kategorijos – reagentų, galinčių turėti kancerogeninių, mutageninių ar reprodukcinės (vaisingumą veikiančios) toksikologijos savybių.

2025 m. gegužę Europos Komisija patvirtino normą, kuri įtraukė TPO į draudžiamų kosmetikos ingredientų sąrašą ir paskelbė, kad draudimas įsigalios 2025 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. TPO negalės būti parduodamas, importuojamas ar naudojamas kosmetikos (įskaitant gelinį manikiūrą) produktuose visoje ES teritorijoje.

