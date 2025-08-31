„Patruliai“ narys Juozas Butnorius prakalbo apie savo „priklausomybę“: pasakė atvirai

Instagrame jis paviešino mielą įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paviešino įrašą
Socialinio tinklo paskyroje jis atvirai prakalbo apie savo „priklausomybę“.
„Aš turiu priklausomybę. Šia priklausomybe aš kasdien sergu vis labiau. Ir žinot ką ?! Aš esu laimingas iki begalybės ją turėdamas ! Tai yra priklausomybė mano žmonai!
Dieve, kaip aš Tave myliu ! P.S. Linkiu visiems turėti tokią priklausomybę“, – brūkštelėjo jis.
Primename, kad atlikėjas, grupės „Patruliai“ narys Juozas Butnorius vasario 23-ąją minėjo gimtadienį – šiemet jam suko 39-eri. Nors bėgantis laikas jo negąsdina, prisimindamas praėjusius metus vyras atsidūsta – šis laikas pažėrė tiek iššūkių ir naujovių, kad teko kreiptis net į psichologus. Tačiau kaip sakė pats Juozas, tunelio gale jau matyti šviesa.
Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjęs J. Butnorius atskleidė, kad visa gimtadienio savaitė buvo darbinga, koncertai išpuolė ir savaitgalį, tad gimimo dieną jis žada skirti poilsiui namuose.
„Kaip tik bus sekmadienis, tad šią dieną tikrai pasiliksiu poilsiui. Bet, žinoma, manau, kad aplankys artimiausi draugai, uošviai ir kartu paminėsime progą“, – šyptelėjo jis.
Juozas Butnorius prisiminė žmonos siurprizą
Kalbėdamas apie 39-erių metų sukakį, Juozas juokauja, kad iš tikrųjų sensta tik jo pasas. Pats vyras širdyje jaučiasi jaunatviškai ir skaičių nesureikšmina.
„Žilvinas Žvagulis yra pasakęs, kad jaučiasi nepadoriai jaunas. Na, gal ne nepadoriai, bet kartais viduje jaučiuosi dar toks nesuaugęs, – juokėsi J. Butnorius. – Savo amžiaus nesureikšminu, o kai žmonės paklausia, kiek man metų, kartais net suabejoju.“
Juozas pasakojo, kad šeimos nariai mėgsta vieni kitus palepinti, be to, jie turi tokią gražią gimtadienių tradicija, kad šios šventės tampa itin laukiamos Butnorių namuose.
„Dar miegant solenizantui, visa šeima tyliai susirenka su balionais, tortukais, žvakutėmis ir uždainuoja taip, kad net pašoktų iš lovos. Man labai smagu ir malonu, kad pirmieji, pasveikinantys su gimimo diena, yra mano patys artimiausi žmonės“, – teigė pašnekovas.
Be to, prieš šešerius metus Juozas iš žmonos Gražinos sulaukė tokio netikėto siurprizo gimtadienio proga, kad šios dovanos nepamiršta iki šiol. Vyras prisiminė, kad tądien koncertavo Klaipėdoje ir netikėtai pamatė, jog į pasirodymą buvo sukviesti visi draugai.
„Po koncerto jie mane iškart „supakavo“, įsodino į vakarėlių autobusą, vežiojo po miestą, o galiausiai atvežė į restoraną, kur buvo ir muzikantai, ir nukrauti stalai. Nė trupučio neįtariau, kad laukia tokia staigmena. Mano žmona kiekvieną dieną sugeba nustebinti mane vis labiau ir labiau“, – pasidžiaugė atlikėjas.
Gyvenime – daugybė naujovių
Apie gimtadienį ir malonius siurprizus Juozas kalba su šypsena veide, tačiau paklaustas apie praėjusius metus, vyras atsidūsta – jie buvo sudėtingi. Pasak pašnekovo, metai pažėrė daug perversmų ir naujų patirčių – su žmona juodu investavo į naujus verslus.
„Verslo pradžia visada yra sudėtinga, tai reikalauja daug emocinių ir fizinių jėgų. Nors tunelis vis dar tęsiasi, jo gale jau matome šviesą. Esu tas žmogus, kuris visada tiki, kad iššūkiai veda mus į sėkmę, tad sukaupę visas vidines jėgas laukiame, kada išauš mūsų sėkmės valanda. Daug dirbame, daug savęs aukojame, kažkas galbūt dėl to ir nukenčia, bet stengiamės gyvenime sau kažką susikurti“, – teigė J. Butnorius.
Užsiminęs apie naujus verslus, vyras atskleidė, kad jau netrukus duris atvers antrasis žmonos Gražinos grožio salonas. Prie jo įrengimo stipriai prisidėjo ir Juozas, stengęsis padėti žmonai. O štai jis pats ryžosi žengti dar vieną svarbų žingsnį ir atidarė statybų įmonę.
„Mintį apie verslą gvildenau jau labai ilgai. Visgi koncertai yra mano pagrindinė veikla tad tam, kad kuo mažiau nesąmonių prisigalvotum laisvu metu, reikia užsiimti kitais darbais, – juokėsi J. Butnorius. Taigi, atidariau statybų įmonę ir esu labai patenkintas – turiu labai gerus darbuotojus, turime ir darbo, tad viskas eina į priekį. Per karantiną išmokau tempti lubas, tad ir pats stengiuosi rankas pridėti, bet labiau užsiimsiu administraciniais darbais.“
Prireikė psichologų pagalbos
Juozas neslėpė, kad pradėjus verslą netrūko sunkių dienų – vyras susidūrė su dar neregėtais iššūkiais, tad nežinojo, kaip su viskuo susidoroti. Tačiau J. Butnorius sako nesantis iš tų žmonių, kurie bėgtų nuo problemų, todėl pajutęs, kad reikia pagalbos, vyras nusprendė kreiptis į psichologus.
„Esu toks žmogus, kuris visada save analizuoja, todėl jei atsitrenkiu į sieną ir nerandu išėjimo, nesistengiu susigūžti, atsisėti į kamputį ir laukti, kol viskas praeis. Gyvenimas parodo, kad niekas nepraeina, todėl susidūrus su problemomis reikia jas spręsti. Kartais prireikia ir specialistų patarimų, pagalbos nukreipiant į tam tikrą pusę.
Supratau, kad to reikėjo ir man – nuėjau, sulaukiau pagalbos ir važiuoju toliau. Juk ir Roma nepasistatė per naktį, tokios duobės yra natūralu. Reikia apsiginkluoti kantrybe, laikytis griežtos rutinos, geros disciplinos ir po truputį žengti į priekį. Manau, kad tokiu būdu viskas yra įmanoma“, – pozityvo neslėpė sukaktuvininkas.
Nuo šiol Juozo gyvenime – ne tik koncertinė veikla, bet ir naujas verslas. O kur dar namuose laukianti žmona su trimis vaikais. Pasidomėjus, ar nebijo perdegti, vyras teigė tikintis, kad su viskuo susitvarkys.
„Svarbiausia yra disciplina. Aš turiu labai gerus darbuotojus, koncertinės veiklos komanda – taip pat puiki, tad viskas sudiriguota, belieka tik važiuoti ir koncertuoti. Stengiuosi laisvo laiko pasilikti ir šeimai. Žinoma, verslo pradžia kelia iššūkių, bet visa tai veda į sėkmę“, – įsitikinęs J. Butnorius.
Visgi atlikėjas atviras – iš žmonos Gražinos kartais tenka išgirsti replikų, kad vyrą norėtųsi dažniau matyti su šeima. Tačiau Butnorių namuose dažnai vyksta pokalbiai, sutuoktiniai nuolat bendrauja ir stengiasi kartu spręsti visas problemas.
„Žmona sakydavo, kad ypač pavasarį aš kaip jūreivis išeinu į jūrą ir sugrįžtu tik rudenį. Žinoma, labiausiai gaila ir kartais graužiuosi, kad mažiau laiko praleidžiu su vaikais, bet mes labai stengiamės tai kompensuoti. Vėlgi, juk ir vaikystėje būdavo taip, kad tėvai dirbdavo, turėjo ūkius, nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro jų nebūdavo namuose.
Bet su žmona mes daug kalbamės, žiūrime savo darbų grafikus ir stengiamės dėlioti taip, kad visiems būtų gerai. Visada turime omenyje, kad šalia yra antra pusė ir šeima, į kurią taip pat reikia atsižvelgti“, – pasakojo trijų vaikų tėtis.
Scena – tarsi šeimos narys
Šiuo metu J. Butnorius kartu su scenos partneriu Algirdu Radzevičiumi ir judviejų grupe „Patruliai“ intensyviai keliauja po Lietuvą su koncertiniu turu – grupė švenčia 20-ąjį jubiliejų. Tiesa, pats Juozas prie grupės prisijungė prieš 11 metų. Kalbėdamas apie muziką, jis prisiminė pandemijos metus, kai koncertinio turo įkarštyje staiga teko viską sustabdyti.
„Buvome įpratę koncertuoti, turėti gerą finansinę padėtį ir išlaikyti šeimą, tad niekada negalvojome, kad visa tai gali sustoti. Bet ėmė ir nutiko. Pirmasis karantinas, trukęs tris mėnesius, buvo visai fainas. Tačiau vėliau prasidėjo tas didysis, kurio metu buvo išties labai sudėtinga. Taip ir teko išmokti lubas tempti. Prisimenu, kaip per pirmuosius koncertus po pandemijos išėjau į sceną su didžiule energija ir beprotiškai dideliu jauduliu“, – sunkų etapą prisiminė atlikėjas.
Kaip atviravo Juozas, atlikėjų gyvenime netrūksta įvairių etapų, pačiam vyrui taip pat yra tekę lipti į sceną nebejaučiant malonumo. Tačiau tamsesni periodai praeina, o gyvenimo be scenos J. Butnorius nebeįsivaizduoja.
„Po karantino turėjome labai daug koncertų ir paskutinieji jau buvo tokie, kad oda pagaugais eidavo tikrai ne iš malonumo. Gyvenime viskas turi būti su saiku, nes perdegimai atsiliepia tiek fizinei, tiek psichologinei sveikatai.
Tačiau scena man – tarsi šeimos narys. Kaip tik praėjusį savaitgalį koncertavome Telšių kultūros centre ir užplūdo beprotiškai dideli sentimentai. Čia, 1997-ųjų lapkritį, su grupe „Ventukai“ pirmąkart lipau į didesnę sceną. Taigi, praėjo beveik 28 metai ir šiandien esu tikrai laimingas būdamas scenoje“, – su šypsena pasakojo atlikėjas.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, apie ką šiuo metu svajoja, 39 metų sukaktį mintinis Juozas iškart žinojo atsakymą – vyras trokšta išvykti atostogų. Tiesa, kaip pats prasitarė, artimiausiu metų jų, deja, nenusimato.
„Atostogos kol kas yra tolima siekiamybė, bet, kita vertus, labiau vertini, kai jų sulauki. Norėčiau, kad gyvenimo ritmas normalizuotųsi, bet suprantu, kad viskam reikalinga kantrybė. Išties svajoju apie atostogas, kad galėčiau pabūti su šeima. Tačiau tuo pačiu džiaugiuosi, kad žmona šiuo metu su manimi važiuoja į visus turo koncertus. Man labai svarbu, kad bent taip galime pabūti kartu, toks laikas man yra stebuklingas“, – šyptelėjo J. Butnorius.
