Pamačiusi vestuvines nuotraukas nuotaka liko šokiruota: pastebėjo įsibrovėlį

38-erių Michelle Wylie iš Kilmarnocko jau seniai pastebėjo tamsiaplaukį nepažįstamąjį, stovintį vestuvių salėje bei matomą bendrose nuotraukose su jaunaisiais. Nei šeima, nei draugai, nei vestuvių paslaugų tiekėjai nežinojo, kas jis toks. Bandymų išsiaiškinti socialiniuose tinkluose taip pat buvo, tačiau ilgą laiką be sėkmės.
Išaiškino tiesą
Vis dėlto nauja „Facebook“ žinutė atskleidė tikrąją istoriją. Paslaptinguoju „vestuvių įsibrovėliu“ pasirodė esąs 33 metų Andrew Hillhouse, kuris prisipažino tą dieną turėjęs vykti visai į kitą vestuvių šventę. Jo partneris buvo pakviestas būti pabroliu draugės Michaellos vestuvėse ir netyčia nurodė Andrew ne tą viešbutį.
„Atvykau į Carlton viešbutį Prestwicke likus penkioms minutėms iki ceremonijos pradžios, pamačiau dūdininką, svečius – viskas atrodė tinkama. Įėjau į salę, pamačiau jaunikį ir pagalvojau: gerai, turbūt čia Benas“, – prisiminė Andrew.
Tačiau kai visi atsistojo pasitikti nuotakos, vyrą ištiko šokas: „O Dieve, tai juk ne Michaella! Buvau neteisingose vestuvėse.“
Andrew pasiliko ceremonijoje, kad nesukeltų įtarimų, o po jos tyliai pasišalino. Tik tada jis nuvyko į tikruosius vestuvių rūmus – Great Western viešbutį Ajrsyre. „Tą vakarą tapau kone toks pat populiarus kaip jaunieji, visiems kartojau savo istoriją“, – juokėsi jis.
Michelle tikino, kad vos gavusi vestuvių nuotraukas iš karto pastebėjo nepažįstamąjį: „Vis klausinėjome: ar žinote, kas tai? Bet niekas neturėjo atsakymo. Jis dingo iškart po ceremonijos, tad niekas jo net neprisiminė.“
Susitiko gyvai
Galiausiai ji paprašė žinomo škotų „YouTube“ kūrėjo ir televizijos veido Dazza pasidalinti istorija socialiniuose tinkluose. Per dvi valandas paslaptis buvo išspręsta.
Šią savaitę Michelle ir Andrew pirmąkart susitiko gyvai, o nuotaka neslėpė juoko: „Tai neįtikėtina. Jo pasakojimas toks juokingas, aš negaliu liautis juoktis. Nuostabu, kad galiausiai po tiek metų viską sužinojome.“
Michelle pabrėžė, kad dabar šis nutikimas tapo dar viena ypatinga jų šventės istorija: „Mūsų vestuvės buvo tobulos, o šis kuriozas tik suteikė dar daugiau ypatingų prisiminimų. Tai priverčia šypsotis daugybę žmonių.“
