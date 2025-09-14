Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamačiusi vestuvines nuotraukas nuotaka liko šokiruota: pastebėjo įsibrovėlį

2025-09-14 15:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 15:03

NuotakaŠkotijos pagaliau išsprendė ketverius metus trukusią mįslę dėl nepažįstamojo, pasirodžiusio jos vestuvių nuotraukose. Paaiškėjo, kad vyras paprasčiausiai… supainiojo šventes ir atsidūrė ne toje ceremonijoje.

Vestuvės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

NuotakaŠkotijos pagaliau išsprendė ketverius metus trukusią mįslę dėl nepažįstamojo, pasirodžiusio jos vestuvių nuotraukose. Paaiškėjo, kad vyras paprasčiausiai… supainiojo šventes ir atsidūrė ne toje ceremonijoje.

REKLAMA
0

38-erių Michelle Wylie iš Kilmarnocko jau seniai pastebėjo tamsiaplaukį nepažįstamąjį, stovintį vestuvių salėje bei matomą bendrose nuotraukose su jaunaisiais. Nei šeima, nei draugai, nei vestuvių paslaugų tiekėjai nežinojo, kas jis toks. Bandymų išsiaiškinti socialiniuose tinkluose taip pat buvo, tačiau ilgą laiką be sėkmės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išaiškino tiesą

Vis dėlto nauja „Facebook“ žinutė atskleidė tikrąją istoriją. Paslaptinguoju „vestuvių įsibrovėliu“ pasirodė esąs 33 metų Andrew Hillhouse, kuris prisipažino tą dieną turėjęs vykti visai į kitą vestuvių šventę. Jo partneris buvo pakviestas būti pabroliu draugės Michaellos vestuvėse ir netyčia nurodė Andrew ne tą viešbutį.

REKLAMA
REKLAMA

„Atvykau į Carlton viešbutį Prestwicke likus penkioms minutėms iki ceremonijos pradžios, pamačiau dūdininką, svečius – viskas atrodė tinkama. Įėjau į salę, pamačiau jaunikį ir pagalvojau: gerai, turbūt čia Benas“, – prisiminė Andrew.

REKLAMA

Tačiau kai visi atsistojo pasitikti nuotakos, vyrą ištiko šokas: „O Dieve, tai juk ne Michaella! Buvau neteisingose vestuvėse.“

Andrew pasiliko ceremonijoje, kad nesukeltų įtarimų, o po jos tyliai pasišalino. Tik tada jis nuvyko į tikruosius vestuvių rūmus – Great Western viešbutį Ajrsyre. „Tą vakarą tapau kone toks pat populiarus kaip jaunieji, visiems kartojau savo istoriją“, – juokėsi jis.

REKLAMA
REKLAMA

Michelle tikino, kad vos gavusi vestuvių nuotraukas iš karto pastebėjo nepažįstamąjį: „Vis klausinėjome: ar žinote, kas tai? Bet niekas neturėjo atsakymo. Jis dingo iškart po ceremonijos, tad niekas jo net neprisiminė.“

Susitiko gyvai

Galiausiai ji paprašė žinomo škotų „YouTube“ kūrėjo ir televizijos veido Dazza pasidalinti istorija socialiniuose tinkluose. Per dvi valandas paslaptis buvo išspręsta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę Michelle ir Andrew pirmąkart susitiko gyvai, o nuotaka neslėpė juoko: „Tai neįtikėtina. Jo pasakojimas toks juokingas, aš negaliu liautis juoktis. Nuostabu, kad galiausiai po tiek metų viską sužinojome.“

Michelle pabrėžė, kad dabar šis nutikimas tapo dar viena ypatinga jų šventės istorija: „Mūsų vestuvės buvo tobulos, o šis kuriozas tik suteikė dar daugiau ypatingų prisiminimų. Tai priverčia šypsotis daugybę žmonių.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų